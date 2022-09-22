Öğrencilerden Keçiören Belediye Başkanı Altınok’a sevgi gösterisi

İlçedeki ilkokul, ortaokul ve liselere yönelik ziyaretlerini sürdüren Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ziyaret ettiği lisede öğrencilerin yoğun sevgi gösterileriyle karşılandı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Farabi Anadolu Lisesi öğrencileriyle buluştu. Öğrencilerin yoğun sevgi gösterileriyle karşılanan Altınok, okul idarecilerinin ve öğretmenlerin taleplerini dinledi. Altınok, öğrencilerin fotoğraf çektirme talebini de geri çevirmedi. Okuldaki eksiklerin tamamlanması için çalışmalar başlatılacağını ifade eden Altınok, “1994 yılı Keçiören’de ve Türkiye’de belediyecilik konusunda dönüm noktasıdır. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren belediyemizin imkanları dahilinde ilçemizdeki tüm okullarımıza destek verdik, vermeye devam ediyoruz. Eğitimin neferi öğretmenlerimizin ve geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizin taleplerini her zaman karşıladık. Eğitime destek konusunda yaptığımız çalışmalar merkezi yönetimler tarafından kanunlaştırıldı. Böylece yerel yönetimlerin eğitimi destekleyebilmeleri için önleri açıldı. Gelecek nesillerimizin en iyi şartlarda eğitim alabilmesi için eğitime desteğimizi artırarak sürdüreceğiz” dedi.

Ziyaretini tamamlayan Altınok, öğrencilerin alkış ve sevgi sloganlarıyla uğurlandı.