Öğrenciler ‘Stem’ ile tasarım becerilerini geliştiriyor

ANKARA (İHA) – Öğrenciler “Stem ile Tasarlıyorum” projesi ile tasarım becerilerini geliştiriyor.

Ankara Keçiören Mustafa Asım Köksal Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğretmeni Ahsen Doğanay ile İzmir Bornova İsmet Sezgin Ortaokulu Öğretmeni Fatma Karakoç “Stem ile Tasarlıyorum” projesini hayata geçirdi. 2 öğretmenin hayata geçirdiği proje sayesinde öğrenciler, sorumluluk alabilme yetisinin gelişimi, kendini ifade etme ve sağlıklı akran ilişkisi kurabilme, tasarım odaklı düşünebilme becerisi, problem çözme becerisi, teknolojiyi verimli kullanabilme yetisi gibi kazanımlar elde ediyor. Projede öğrenciler farklı şehirlerden akranları ile sorunlara çözüm üretiyor.

Ayrıca öğrenciler ‘Engelsiz Yaşam Teknolojileri’, ‘Geri Dönüşüm’, ‘Doğa Dostu Mimari Tasarımlar’, ‘Yenilenebilir Enerji’ başlıkları altında yeni fikirler ürettiler. Öğrenci çalışma örnekleri ise hazırlanan sitede diğer öğrencilerin kullanımına sunuldu.