Öğrenciler, Kış Bilim Festivali’nde Pursaklar’ı temsil etti

Genç yetenekleri keşfetmek amacıyla Pursaklar Belediyesi tarafından kurulan Bilim Pursaklar’da eğitim gören öğrenciler, Kış Bilim Festivaline katıldı.

Pursaklar Belediyesi tarafından, bilim ve teknolojinin toplumda daha geniş kitlelere ulaşması hedefiyle kurulan Bilim Pursaklar’ın kaşifleri festivalde, atölyeler, planetaryum, bilimsel gösteriler, sanal gerçeklik tüneli, teleskop gözlemleri ve ikonik sergileri inceleme fırsatı buldu. Bilimde ve Öğrenciler, Kış Bilim Festivalinde hayal dünyalarında yeni fikirler oluşturabilecek ileri teknoloji ürünlerini inceleme fırsatı buldu.

Tüm çabalarının üretken bir nesil yetiştirmek olduğunu belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Çocuklarımızda bilimsel merakı ve farkındalığı artırırken bir yandan da bilim fuarlarına katılımlarını sağlıyoruz. Erzurum’da yapılan Kış Bilim Festivali’nde ilçemizi başarıyla temsil eden Bilim Pursaklar ekibimizi kutluyorum. Pursaklar’ın adı her yerde’’ dedi.