Off Road Türkiye Şampiyonası Kızılcahamam’da yapılacak

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Off Road Türkiye Şampiyonası’nın ilçede düzenleneceğini açıkladı.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Acar, sosyal medya hesabından "Değerli hemşehrilerim sizlere güzel bir haberim var" diyerek 2021 Off Road Türkiye Şampiyonası’nın Kızılcahamam’da düzenleneceğini duyurdu. Acar paylaşımında, "19-20 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek olan Off Road Türkiye Şampiyonası’nı Ankara Doğa Sporları, Off Road Derneği (ANDOFF), belediyemiz ve kaymakamlığımızın işbirliğiyle ilçemizde yapacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Andoff Genel Sekreteri Sn. Süleyman Gönenç ve Andoff Yarışma Direktörü Sn. Cafer Sarıaltın ile belediyemizde bir araya gelerek ilçemizde yapacağımız 2021 Off Road Türkiye Şampiyonası etkinliği hakkında istişarelerde bulunduk" dedi.