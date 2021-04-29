banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Otogar saldırısına hazırlanan teröristlerin görüntüleri yayınlandı
Otogar saldırısına hazırlanan teröristlerin görüntüleri yayınlandı
Bitcoin Fog'a operasyon! Kurucusu gözaltına alındı
Bitcoin Fog'a operasyon! Kurucusu gözaltına alındı
Tam kapanmada izin belgesi E-Devlet'ten alınacak!
Tam kapanmada izin belgesi E-Devlet'ten alınacak!
Soylu Thodex vurgununun ayrıntılarını anlattı
Soylu Thodex vurgununun ayrıntılarını anlattı

Off Road Türkiye Şampiyonası Kızılcahamam’da yapılacak

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Off Road Türkiye Şampiyonası’nın ilçede düzenleneceğini açıkladı.

ANKARA 29.04.2021, 11:00
2
Off Road Türkiye Şampiyonası Kızılcahamam’da yapılacak

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Off Road Türkiye Şampiyonası’nın ilçede düzenleneceğini açıkladı.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Acar, sosyal medya hesabından "Değerli hemşehrilerim sizlere güzel bir haberim var" diyerek 2021 Off Road Türkiye Şampiyonası’nın Kızılcahamam’da düzenleneceğini duyurdu. Acar paylaşımında, "19-20 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek olan Off Road Türkiye Şampiyonası’nı Ankara Doğa Sporları, Off Road Derneği (ANDOFF), belediyemiz ve kaymakamlığımızın işbirliğiyle ilçemizde yapacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Andoff Genel Sekreteri Sn. Süleyman Gönenç ve Andoff Yarışma Direktörü Sn. Cafer Sarıaltın ile belediyemizde bir araya gelerek ilçemizde yapacağımız 2021 Off Road Türkiye Şampiyonası etkinliği hakkında istişarelerde bulunduk" dedi.
Yorumlar (0)
16°
açık
Günün Anketi Tümü
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?