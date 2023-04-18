Ocak Partisi lideri Polat: “Bizden Kılıçdaroğlu’na oy çıkmaz”

Ocak Partisi Genel Başkanı Kadircan Polat, seçimlerde kimi destekleyecekleri sorusu üzerine “Bizden Kılıçdaroğlu’na oy çıkmaz” dedi.

Ocak Partisi Genel Başkanı Kadircan Polat 14 Mayıs 2023 seçimleri öncesi parti politikalarıyla ilgili parti genel merkezinde açıklamalarda bulundu. Polat, 4 Mayıs’ta destek vereceği partiyi açıklayacaklarını duyurdu.

Parti genel merkezinde konuşan Bizim Ocak Partisi Genel Başkanı Kadircan Polat, terör örgütü FETÖ ve PKK ile mücadele ettiklerini belirterek, “FETÖ’ye zararımız var. Ben PKK’nın infaz listesindeyim. Hiç önemli değil. Bir uzman çavuş arkadaşımızın kardeşimizin şehit olduğu gibi bizim de canımız bu vatana feda olsun. Ama bu demek değil ki, insanları istismar edelim. Bu demek değil ki insanların sorunlarını görmeyelim. Bunları görmemiz lazım. Daha öncesinde yine açıklamalar yaptım. Ankara Belediye seçimleri için İstanbul seçimleri için. Yani ben elimizi dizimize vururum dedim. Elimizi dizimize vurduk arkadaşlar. Canlı yayında bunları ifade ettim. Seçimden önce ifade ettim. Bugün de bütün yetkilileri uyarıyorum. Lütfen milletin beklentilerine cevap verin. Ocak Partisi’nin alındı belgesine cevap verin uzman erbaşların beklentilerine cevap verin. Belediyeden çıkarılmış arkadaşlarımızın beklentilerine cevap verin. Güvenlik korucularına cevap verin. Görevli olan kim varsa, devlet büyüklerimize de sesleniyorum; ben inanıyorum ki tüm bu olup bitenlerden Cumhurbaşkanımızın bilgisi yoktur ve en kısa zamanda müdahale edip düzeltecektir” diye konuştu.

“Bizden Kılıçdaroğlu’na oy çıkmaz”

Gelecek seçimlerde hiçbir şekilde Millet İttifakı’nı desteklemeyeceklerini açıklayan Polat, “Bizden Kılıçdaroğlu’na oy çıkmaz. Kılıçdaroğlu’nun kimlerle beraber olduğunu biliyoruz. Millet İttifakı’na oy çıkmaz. Onların kimle beraber olduğunu biliyoruz. Ama arkadaşlarımız küskün olabilirler, sandığa gitmez, oy kullanmaz, geçersiz oy kullanırlar. Ben bunlara saygı duyarım” diye konuştu.

Basın açıklamasında konuşan Ocak Partisi Genel Başkan Vekili İbrahim Gökhan Güngör ise şöyle konuştu:

“Biz zamane AK Parti Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu döneminde Osmanlı Ocakları hakkında itibarsızlaştırmaya çalıştığı bunu bir genelgeyle kamuya yayınlandığı, sonra Osmanlı Ocakları üyeleri olarak 72 ve 436 ilçe başkanları bir araya gelerek, Ocak Partisi’ni istişarelerle kurduk. Ocak Partisi olarak, 28 Şubat 2022 tarihinde partimizin kuruluşunu yaptık ve İçişleri Bakanlığımıza evraklarımızı verdik. Ancak aradan geçen 14 aya rağmen alındı belgesi İçişleri Bakanlığı tarafından verilmemiştir. Bizim seçme ve seçilme hakkımız elimizden alınmıştır. Seçme ve seçilme hakkı elinden alınan bir grubun, bir partinin, bir sivil toplum kuruluşunun üyelerinin ve yöneticilerinin mağduriyet yaşadığı bir ülkede darbe girişiminde yine bu sivil toplum kuruluşları ve siyasi partiler 15 Temmuz gecesinde kahramanlık yaşamış, demokrasi mücadelesi vermiştir. Lakin Ocak Partimize karşı yapılan kasıtlı duruş demokrasi değildir. Demokrasiyi yok saymaktır ve anayasal bir suçtur. Cumhurbaşkanımıza siyasi bir darbe vurduğu bizi düşündürmüyor değil.”