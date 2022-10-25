Ocak Partisi Başkan Vekili Güngör: “Parti kurulma bilgisini göndermemize rağmen geri dönüş almadık”

Ocak Partisi Başkan Vekili İbrahim Gökhan Güngör, “Partimizin kurulma bilgisini e-posta ortamında bildirdik ardından posta yoluyla da tüm evraklarımızı gönderdik. Aradan geçen sekiz aya rağmen tarafımıza hiçbir bilgi verilmemiştir” dedi.

Ocak Partisi Genel Başkan Vekili İbrahim Gökhan Güngör basın açıklaması düzenledi. Güngör, Ocak Partisi Genel Merkezi’nde yaptığı açıklamada parti kurulma bilgisini İçişleri Bakanlığına sekiz ay önce e-posta ortamında ve posta yoluyla bildirmelerine rağmen alındı belgesinin henüz verilmediğini belirtti.

Güngör iddialı olduklarını ve seçimlere en az 500 bin üye ile katılım sağlayacaklarını vurgulayarak, “Partimizi kurduk ancak alındı belgemizi alamadığımız için üye yapamıyoruz. Türkiye’de başka yeni siyasi partiler de kurulmuştur bu siyasi partilere bir gün içinde alındı belgesi verildiğini tespit ettik, Ocak Partisi’ne karşı bu şekilde önleyici davranış neyin nesidir bilmek istiyoruz” diye konuştu.

Demokratik toplumlarda ve ülkelerde siyasi hareketlerin engellenmeye çalışılmasının söz konusu olmadığını belirten Güngör, “Ülkemizde PKK’yla FETÖ’yle resmen ilişkisi olan siyasi partilere bu kadar engel olunmak istenmemişken, Ocak Partisi’ne alındı belgesi verilmemesi tüm kamuoyunun ve Türk milletinin vicdanına havaledir” ifadelerini kullandı.

Güngör konuşmasının ardından basın mensuplarına teşekkür ederek basın toplantısını sonlandırdı.