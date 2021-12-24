Nezaket Kreş Okulu’nda ‘Kitap Kumbaram’ etkinliği

Pursaklar Belediyesi’ne bağlı Nezaket Kreş Okulu, minik öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla ‘‘Kitap Kumbaram’’ etkinliği düzenledi.

Nezaket Kreş Okulu’nda "Kitap Kumbaram" etkinlikleri kapsamında öğrencilere tutumlu olma, kitap okumayı sevdirme ve kitap okumanın önemine dikkat çekme amacıyla kumbara dağıtıldı. Her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen ‘‘Kitap Kumbaram’’ etkinliği kapsamında dağıtılan kumbaralarda harçlıklarını biriktiren çocuklar, kitap standından sevdikleri kitaplara ulaşma imkanı buldu.

‘‘Kitap Kumbaram etkinliği ile amacımız, çocuklarımıza kitap okuma alışkanlığını kazandırmak’’

Nezaket Okulları’nda çocukları kitap okumaya teşvik edici etkinlikler düzenlendiğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘Nezaket Okullarımızda her çocuğumuza bir kumbara dağıtılarak, kendi kumbaralarında biriktirdikleri paralarla kitap standında kitaplarına kavuşuyor. Kitap Kumbaram etkinliği ile amacımız, çocuklarımıza kitap okuma alışkanlığını kazandırmak ve öğrencilerimizin biriktireceği harçlıklarla kitap alabilmelerini teşvik etmektir’’ dedi.