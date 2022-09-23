Neşet Ertaş ölüm yıl dönümünde Keçiören’de anıldı

Keçiören Belediyesi ve Kırşehir Dernekler Federasyonu iş birliğinde usta ozan Neşet Ertaş’ın 10. yıl dönümü anısına ‘Neşet Ertaş Destanı’ adıyla anma etkinliği düzenlendi.

Türk Halk Müziği sanatçısı Abdullah Uzun’un yönetiminde sahne alan saz ve söz sanatçıları, Neşet Ertaş’ın birbirinden güzel ezgilerini seslendirdi. Keçiören Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi’nde düzenlenen anma programında türkülere vatandaşlar da eşlik ederek hem hüzünlü hem de eğlenceli anlar yaşadı. Etkinliğe katılan vatandaşlara hitap eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Sesimiz, yüreğimiz, Anadolu’muz, kıymetli ozanımız Neşet Ertaş’ı anlamak, sesine ve diline kulak vermek, bu kıymetli şahsı ve gönül nağmelerini anlamak, unutmamak lazım. Yüzyılda değil, bin yılda ancak geliyor böyle kıymetli sanatçılar. Cengiz Aytmatov ‘Bir insan için en zor şey, her gün insan kalabilmektir’ diyor. Bozkırın Tezenesi, güzel insan Neşet Ertaş hayatı boyunca insan kalabilmiş, sazı ve sözüyle birlikte hayata bakışı, yardımseverliği ve karakteriyle de ülkemizin önemli bir şahsiyeti olmuştur. Ne mutlu bize ki bu topraklarda böyle güzel bir sanatçı yetişti, çaldı, söyledi ve bizler de bu eserleri, sözleri dinleyebildik. Bu güzel programdaki emeklerinden ötürü başta Kırşehirli Dernekler Federasyonu Başkanı Hilmi Gökçınar, hazırlayan ve sunan Abdullah Gündüz ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor; ülkemize, milletimize kattığı değerler için usta sanatçı Neşet Ertaş’ı saygı, rahmet ve özlemle yad ediyorum” dedi.