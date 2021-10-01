Neşet Ertaş Çankaya’da türkülerle anıldı

Büyük halk ozanı Neşet Ertaş, ölümünün 9. yılında Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi’nde genç bağlama virtiözü Muhlis Berberoğlu’nun verdiği konserle anıldı.

Çankaya Belediyesi bozkırın tezenesi büyük üstat Neşet Ertaş’ı anma etkinliği düzenledi. Genç bağlama virtiözü Muhlis Berberoğlu, aramızdan ayrılışının 9. yılında Neşet Ertaş türkülerini çaldı. Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi’nde ücretsiz olarak gerçekleştirilen konsere vatandaşların ilgisi büyük oldu. Yaklaşık 1 buçuk saat süren anma konserinde bağlamasıyla müzik ziyafeti veren Muhlis Berberoğlu’na türkü dostları da zaman zaman türküleri söyleyerek eşlik ettiler.

“Neşet Ertaş Anadolu’nun özüdür, sözüdür”

Neşet Ertaş’ın adını Çankaya’da yaşatmaktan büyük onur duyduklarını kaydeden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Neşet Ertaş’ın özü şimdi genç sanatçılarda. Bu anlayışla anma konserini düzenledik. Çünkü Neşet Ertaş Anadolu’dur. Sözü Hacı Bektaş’tan, Mevlana’dan, Yunus Emre’den; sazı Pir Sultan’dan, Aşık Veysel’den, Muharrem Ertaş’tan beslenen Neşet Ertaş Anadolu’nun özüdür, sözüdür. ’Atatürk medeniyet ışığını yaktı’ diyen Ertaş’ı, bir Cumhuriyet insanını, Cumhuriyetin kalbi Çankaya’da anmanın gururunu yaşıyoruz. Biz Neşet’i unutmayacağız. Bizim yolumuz, Neşet’in, Pir Sultan’ın, Aşık Veysel’in, Mahzuni’nin, Nazım’ın, Atatürk’ün yoludur" dedi.