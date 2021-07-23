Çankaya Belediyesinin Sokullu Mehmet Paşa Mahallesi’nde engelli dostu bir yapı olarak inşasını sürdürdüğü Nazım Hikmet Çankaya Evi’nde sona gelindi.

Çankaya Belediyesi, Çankayalıların hobi, kişisel gelişim, mesleki eğitim gibi kurslardan yararlanmalarının yanı sıra sosyalleşme imkanı buldukları Çankaya Evlerinin sayısını arttırıyor. Sokullu Mehmet Paşa Mahallesi’nde inşası süren Nazım Hikmet Çankaya Evi, yapımı tamamlandığında bin 242 metrekarelik alan üzerinde 2 bodrum kat, zemin kat ve 1. kat olmak üzere toplam 4 katlı alanda hizmet verecek. Ankara Büyükşehir Belediyesi Öveçler Vadisi giriş kısmında Salkım Söğüt Sokak ile 1361. Sokak kesişiminde inşa edilen Nazım Hikmet Çankaya Evi, engelli vatandaşların kullanımına da uygun olarak tasarlandı. Öveçler Vadisi’ni gören konumda 56 kişilik 110 metrekare büyüklüğünde kütüphane bulunacak Çankaya Evi’nde hobi ve kişisel gelişim kursları için derslikler ve çok amaçlı salon da yer alacak.

Yeni bir Çankaya Evi’ni daha Çankayalılara kazandıracak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Biz istiyoruz ki halkımız her mahallede kolay erişebileceği merkezlerden belediye hizmeti alabilsin. Türkan Saylan Çankaya Evimizi açtık. Yakında Nazım Hikmet Çankaya Evi ve Yıldız Hizmet Binamız içindeki Çankaya Evimizi de hizmete açacağız. Temelini atacağımız Çayyolu Hizmet Binamız içinde yer alacak Çankaya Evi ile Karapınar ve Kırkkonaklar mahallelerimizde inşa edeceğimiz Çankaya Evleri ile 33 noktada halkımıza hizmet vereceğiz. 21. yüzyılın halkevleri olarak hizmet vermeye, halkımızın sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz. Doğru belediyecilik anlayışımız ve polemik yerine ürettiğimizle, projelerimizle, eserlerimizle var olacağımızı biliyoruz” ifadelerini kullandı.