Nallıhan’da Yeşilçam rüzgarı esti

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde Nallıhan Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, Bülent Çınar’ın şefliğinde Yeşilçam’ın eşsiz müziklerini seslendirdi.

Nallıhan’da kültürel faaliyetler çerçevesinde Şehit Vural Arıcı Anadolu Lisesi salonunda Şef Bülent Çınar ve orkestrası tarafından Yeşilçam müziklerinin seslendirildiği bir konser düzenlendi. Vatandaşların yoğun katılımı ile gerçekleşen konser unutulmaz anlar yaşattı. Belediye Başkanı İsmail Öntaş katılan herkese teşekkür ederek, "Nallıhan’ımızın içerisinden böyle sesler çıkması gurur verici bir olay, bizlere çok güzel bir akşam yaşatarak adeta Yeşilçam yıllarına götürdüler. Solistlerimizi gösterdikleri başarılarından ötürü kutluyorum’’ dedi.

AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan’ın da katıldığı konser hatıra fotoğrafı çekinilmesi ile sona erdi.