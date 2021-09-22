Nallıhan’da pedallar ‘Avrupa Hareketlilik Haftası’ için çevrildi

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde Çayırhan Gölü kenarında Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

Avrupa Hareketlilik Haftası münasebeti ile ilçedeki etkinliğe katılım sağlayanlar, sağlık ve hareketli yaşam ile sıfır emisyona dikkat çekmek için bisiklet sürdü, yürüyüş ve koşu yaptı. Etkinliğe ilçedeki sivil toplum kuruluşları ve Nallıhan halkı katıldı. Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş yaptığı açıklamada, "Sporu kendimize sağlıklı ve düzenli bir şekilde rehber edinmeliyiz. Birey olarak mutlaka bir spor dalıyla ilgilenmeli ve sağlığımız ve geleceğimiz için çabalamalıyız. Sağlıklı bir yaşamın yolu, düzenli şekilde spor yapmaktan geçiyor bu sebeple bu etkinlik kapsamında da bütün vatandaşlarımızı düzenli spor yapmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.