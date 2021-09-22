banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Invest Gagauzia-2021 başlıyor!
Invest Gagauzia-2021 başlıyor!
Maç bitti saha kenarı karıştı!
Maç bitti saha kenarı karıştı!
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu
Almanya’da maske cinayeti
Almanya’da maske cinayeti

Nallıhan’da pedallar ‘Avrupa Hareketlilik Haftası’ için çevrildi

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde Çayırhan Gölü kenarında Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

ANKARA 22.09.2021, 11:20
Nallıhan’da pedallar ‘Avrupa Hareketlilik Haftası’ için çevrildi

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde Çayırhan Gölü kenarında Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

Avrupa Hareketlilik Haftası münasebeti ile ilçedeki etkinliğe katılım sağlayanlar, sağlık ve hareketli yaşam ile sıfır emisyona dikkat çekmek için bisiklet sürdü, yürüyüş ve koşu yaptı. Etkinliğe ilçedeki sivil toplum kuruluşları ve Nallıhan halkı katıldı. Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş yaptığı açıklamada, "Sporu kendimize sağlıklı ve düzenli bir şekilde rehber edinmeliyiz. Birey olarak mutlaka bir spor dalıyla ilgilenmeli ve sağlığımız ve geleceğimiz için çabalamalıyız. Sağlıklı bir yaşamın yolu, düzenli şekilde spor yapmaktan geçiyor bu sebeple bu etkinlik kapsamında da bütün vatandaşlarımızı düzenli spor yapmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 6 14
2. Trabzonspor 5 13
3. Altay 6 12
4. Karagümrük 6 11
5. Konyaspor 5 11
6. Hatayspor 5 10
7. Fenerbahçe 5 10
8. Alanyaspor 5 9
9. Galatasaray 5 8
10. Kayserispor 5 7
11. Sivasspor 6 6
12. Adana Demirspor 6 6
13. Malatyaspor 6 6
14. Göztepe 5 5
15. Gaziantep FK 5 5
16. Kasımpaşa 5 5
17. Antalyaspor 6 5
18. Başakşehir 5 3
19. Giresunspor 5 1
20. Rizespor 6 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 6 16
2. Ankaragücü 6 12
3. Eyüpspor 6 12
4. Erzurumspor 6 12
5. Tuzlaspor 5 11
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Boluspor 5 7
9. Samsunspor 5 7
10. Kocaelispor 5 7
11. Altınordu 6 7
12. Menemenspor 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Balıkesirspor 5 6
15. Denizlispor 6 6
16. Bursaspor 6 5
17. Gençlerbirliği 6 5
18. İstanbulspor 5 4
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Chelsea 5 13
2. Liverpool 5 13
3. M. United 5 13
4. Brighton 5 12
5. Man City 5 10
6. Everton 5 10
7. Tottenham 5 9
8. West Ham 5 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 5 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 6 14
2. Real Madrid 5 13
3. Valencia 5 10
4. Rayo Vallecano 6 10
5. Real Sociedad 5 10
6. Athletic Bilbao 6 9
7. Sevilla 4 8
8. Barcelona 4 8
9. Osasuna 5 8
10. Mallorca 5 8
11. Real Betis 5 6
12. Elche 5 6
13. Cádiz 5 5
14. Villarreal 4 4
15. Levante 6 4
16. Celta de Vigo 6 4
17. Espanyol 5 3
18. Granada 5 3
19. Getafe 6 0
20. Deportivo Alaves 4 0