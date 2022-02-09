Nallıhan’da "Juliopolis’in Yüzleri" sergisi açıldı

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde Juliopolis Projesi kapsamında hazırlanan "Juliopolis’in Yüzleri" sergisi, sanatseverlerin de katılımıyla görücüye çıktı.

Juliopolis Projesi kapsamında dijital altyapı ile hazırlanan arkeoloji etkinliğinde, Anadolu’nun kazılmakta olan en büyük nekropollerinden olan Juliopolis Antik Kenti tanıtıldı. Holografik gösterimler, üç boyutlu modellemeler ve animasyonların yer aldığı sergide, yaklaşık 2000 yıl önce Roma döneminde yaşamış Juliopolislilerin yüzleri, Juliopolis’te yaşayanların kullandıkları kişisel eşyalar, inanışları ve sosyal yaşamları ile ilgili buluntular gün yüzüne çıkarılarak sanatseverlerle buluştu.

Ayhan Sümer Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen açılış törenine Nallıhan Kaymakamı Yusuf Durani Dinç, Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, ABD’nin Ankara Büyükelçiliği Kültür Ataşesi Yardımcısı Victoria O’Conncel, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürü Yusuf Kıraç, Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nden Uzman Arkeolog Tolga Çelik, Koç Üniversitesi VEKAM’dan Proje ve Etkinlik Uzmanı Arkeolog Arzu Beril Kırıcı, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Akdeniz Kültürel Miras Araştırmaları Derneği Başkanı Ali Metin Büyükkarakaya katıldı.

Serginin açılışında konuşan Nallıhan Belediye Başkanı Öntaş, "Sergide yapılan kazılarda bölgemizin günümüze kadar sosyal ve kültürel alanda ne kadar büyük bir zenginliğe sahip olduğunu bir kez daha görmüş olduk" dedi.