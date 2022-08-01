Nallıhan’da festival hazırlıklarında son aşamaya gelindi

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde bu yıl 8’incisi düzenlenecek olan "Uluslararası Nallıhan İpek İğne Oyaları Kültür Sanat Festivali ve Tapduk Emre’yi Anma Etkinlikleri" ve 2’nci Nallıhan Çayırhan Mahallesi Üreten Eller Maden, Balık Kültür ve Sanat Festivali için yapılan hazırlıklarda son aşamaya geldi.

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde bu yıl 8’incisi düzenlenecek olan "Uluslararası Nallıhan İpek İğne Oyaları Kültür Sanat Festivali ve Tapduk Emre’yi Anma Etkinlikleri" ve 2’nci Nallıhan Çayırhan Mahallesi Üreten Eller Maden, Balık Kültür ve Sanat Festivali için hazırlıklar son aşamaya geldi. İpek yolu üzerinde bulunan, ipek iğne oyalarının başkenti olarak bilinen ve doğal güzellikleriyle büyüleyen Nallıhan’daki festival, bu yıl 4-13 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek. Her gün, sevilen ünlü sanatçıların konserleriyle taçlanacak olan ve uzun süre konuşulacağı ifade edilen, etkinlik dolu "Uluslararası Nallıhan İpek İğne Oyaları Kültür Sanat ve Tapduk Emre’yi Anma Festivali", 4-7 Ağustos tarihlerinde Nallıhan’da gerçekleştirilecek.

Ünlü şarkıcılar sahne alacak

Simge Sağın, Melek Mosso, Deniz Toprak, Onur Şan, Fatih Demirhan ve Çiğdem Gürdal gibi ünlü isimlerin sahne alacağı festivalin ardından, 11-13 Ağustos tarihlerinde de Çayırhan Mahallesi’nde 2’nci Nallıhan Çayırhan Mahallesi Üreten Eller Maden Balık Kültür ve Sanat Festivali’yle de eğlence tavan yapacak. Buradaki festivalde de Ekin Uzunlar, Öykü Gürman, Mustafa Taş, Hüseyin Kağıt, Umut Sülünoğlu, Uğur Önür, ve Grup Milat sahne alacak. Dopdolu bir program hazırlayan festival ekibi ve Nallıhan Belediyesi, festival günleri boyunca misafirlerini birbirinden güzel etkinliklerle buluşturacak. Ünlü sanatçıların konserlerinden ipek iğne oyası eserlerine, uluslararası tanıtım çadırlarından doğa gezilerine kadar her türlü etkinlik ziyaretçilere sunulacak. Çeşitli kültür ve sanat etkinlikleri ve dans gösterileriyle de renklenecek festival programı, konuklarına eğlenceli günler yaşatacak.

8’inci Uluslararası Nallıhan İpek İğne Oyaları Kültür Sanat Festivali ve Tapduk Emre’yi Anma Etkinlikleri çerçevesinde ipek iğne oyaları, dokumaları ve kıyafetleri misafirlerin beğenisine sunulacak.