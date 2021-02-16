Nallıhan’da bir tır şarampole düştü

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde freni boşalan bir tır şarampole uçtu.

Alınan bilgiye göre, Nallıhan’da bir tır imdat frenlerinin boşalması ile şarampole düştü. Nallıhan’ın Fatih Mahallesi’nde yaşanan olayda, bir tır, gece imdat frenlerinin boşalması sonucu yol kenarında bulunan şarampole düştü. Tırın eve girmeden durması olası bir facianın önüne geçti.