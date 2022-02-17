Nallıhan’da "Benim Müziğim Benim Kültürüm" projesi hayata geçirildi

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde Çayırhan Gazi Mete Okuducu İlkokulu öğretmenlerinden Havva Akın Subaşı ve Samsun Yakakent 100. Yıl İlkokulu öğretmenlerinden Atiye Kavioğlu’nun kuruculuğunda ve Bilge Ortakcı’nın ortaklığında oluşturulan “Benim Müziğim Benim Kültürüm (My Song My Culture)” eTwinning projesi, yurt içi ve yurt dışından 21 öğretmenin ve öğrencilerinin katılımıyla başladı.

Proje kapsamında Türkiye, Belçika, İspanya, İtalya, Kuzey Makedonya, Litvanya, Moldova Cumhuriyeti, Portekiz, Romanya, Sırbistan ve Yunanistan’dan katılım gösteren proje ortakları, kendi ülkelerine ait halk türkülerinin hikayelerini bir kitapta toplayacak ve öğrenciler tarafından hazırlanan halk oyunları dünyanın tek çocuk bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda video yoluyla paylaşılacak. Proje kapsamında konuşan öğretmenler, "Proje sayesinde öğrenciler farklı ülkelerin kültürel değerlerini tanıma ve kendi kültürlerini diğer ülkelere tanıtma fırsatı bularak, kültürel bir alışverişte bulunup dil becerilerini de geliştirme fırsatı edinecektir" dedi.

Nallıhan’da ilgi çeken projelere devam eden öğretmenler, eTwinning projeleri kapsamında kendilerinden söz ettirmeye devam ediyor.