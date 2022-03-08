Nallıhan polisi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde, Nallıhan İlçe Emniyet Müdürlüğü personelince açılan stantta kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı.

Nallıhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince açılan stantta, ilçedeki kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlanırken ayrıca vatandaşlara polis memurlarınca karanfil verildi.

İlçe polisi tarafından yapılan bilgilendirme faaliyetinde; Kadın Destek Uygulaması (KADES) mobil uygulamasının kullanılması ve ilgili kanun maddeleri hakkında bilgilendirme yapıldığı da görüldü.

İlçedeki vatandaşlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yapılan bu faaliyetten memnun olduklarını belirterek emniyet ekiplerine teşekkür etti.