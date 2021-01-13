Son Dakika
UTİB Başkanı Engin: “2020 ihracat rakamları olumsuzluklara rağmen sektörümüzün potansiyelini gösterdi”
Nallıhan Belediyesi’nden eğitime tam destek
Ankara’nın Nallıhan ilçesinde Covid-19 sürecinde okullarda uzaktan eğitime geçilmesi nedeniyle sınırlı imkanlara sahip öğrencilere katkı sunmak amacıyla Nallıhan Belediyesi "tablet kampanyası" çerçevesinde 100 adet tablet dağıttı.
ANKARA 13.01.2021, 14:36
2
Ankara’nın Nallıhan ilçesinde Covid-19 sürecinde okullarda uzaktan eğitime geçilmesi nedeniyle sınırlı imkanlara sahip öğrencilere katkı sunmak amacıyla Nallıhan Belediyesi "tablet kampanyası" çerçevesinde 100 adet tablet dağıttı.Sakarya Ortaokulu’nda düzenlenen tablet dağıtım programına İlçe Kaymakamı Ergün Baysal, Belediye Başkanı İsmail Öntaş, Başkan Yardımcısı Serhat Selvi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Benlice ve okul müdürleri katıldı. Programda açıklama yapan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, "Nallıhan Belediyesi olarak elimizden geldikçe her noktada okullarımızın ve öğrencilerimizin yanlarında olmaya özen gösteriyoruz. Çocuklarımız bizlerin geleceği. Tabletlerini iyi günlerde kullansınlar” dedi.
7°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|17
|35
|2. Fenerbahçe
|17
|35
|3. Galatasaray
|17
|33
|4. Gaziantep FK
|17
|31
|5. Alanyaspor
|18
|30
|6. Hatayspor
|17
|28
|7. Trabzonspor
|17
|26
|8. Karagümrük
|17
|24
|9. Antalyaspor
|18
|24
|10. Konyaspor
|17
|22
|11. Sivasspor
|17
|22
|12. Başakşehir
|17
|22
|13. Kasımpaşa
|17
|22
|14. Malatyaspor
|17
|21
|15. Rizespor
|17
|21
|16. Göztepe
|17
|19
|17. Gençlerbirliği
|17
|19
|18. Kayserispor
|17
|16
|19. Ankaragücü
|17
|15
|20. Denizlispor
|17
|14
|21. Erzurumspor
|18
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Adanaspor
|17
|21
|12. Ümraniye
|17
|20
|13. Boluspor
|17
|19
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|17
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|17
|36
|2. Liverpool
|17
|33
|3. Leicester City
|17
|32
|4. Everton
|17
|32
|5. Tottenham
|16
|29
|6. Man City
|15
|29
|7. Southampton
|17
|29
|8. Aston Villa
|15
|26
|9. Chelsea
|17
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|17
|23
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Crystal Palace
|17
|22
|14. Wolverhampton
|18
|22
|15. Newcastle
|17
|19
|16. Burnley
|16
|16
|17. Brighton
|17
|14
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|18
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|16
|41
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|18
|32
|5. Real Sociedad
|19
|30
|6. Sevilla
|17
|30
|7. Granada
|18
|27
|8. Celta de Vigo
|18
|23
|9. Cádiz
|18
|23
|10. Real Betis
|18
|23
|11. Levante
|17
|21
|12. Athletic Bilbao
|18
|21
|13. Getafe
|17
|20
|14. Valencia
|18
|19
|15. Eibar
|18
|19
|16. Deportivo Alaves
|18
|18
|17. Real Valladolid
|18
|18
|18. Elche
|16
|16
|19. Osasuna
|18
|15
|20. Huesca
|18
|12
Sayfalar Tümü