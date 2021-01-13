Nallıhan Belediyesi’nden eğitime tam destek

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde Covid-19 sürecinde okullarda uzaktan eğitime geçilmesi nedeniyle sınırlı imkanlara sahip öğrencilere katkı sunmak amacıyla Nallıhan Belediyesi "tablet kampanyası" çerçevesinde 100 adet tablet dağıttı.

Sakarya Ortaokulu’nda düzenlenen tablet dağıtım programına İlçe Kaymakamı Ergün Baysal, Belediye Başkanı İsmail Öntaş, Başkan Yardımcısı Serhat Selvi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Benlice ve okul müdürleri katıldı. Programda açıklama yapan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, "Nallıhan Belediyesi olarak elimizden geldikçe her noktada okullarımızın ve öğrencilerimizin yanlarında olmaya özen gösteriyoruz. Çocuklarımız bizlerin geleceği. Tabletlerini iyi günlerde kullansınlar” dedi.