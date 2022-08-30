Mustafa Sarıgül’den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Lideri Mustafa Sarıgül, Birinci Meclis binası önünden parti üyeleri ile birlikte 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. Yıl dönümüne istinaden bir mesaj yayınladı.

TDP Lideri Sarıgül, 23 Nisan 1920 yılında açılan ve şu an Kurtuluş Savaşı Müzesi olarak kullanılan meclis binası önünden 30 Ağustos Zafer Bayramı için bir mesaj yayınladı.

“Büyük Taarruz kazanılmasaydı biz bugün burada olmazdık”

Sarıgül yayınladığı mesajda Büyük Taarruz ’un önemine dikkat çekerek şu sözleri paylaştı:

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk, tam 100 sene önce bugün Büyük Taarruzun talimatını verdi. ‘"Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri. Ya istiklal ya ölüm.’ dedi. Büyük Taarruz kazanılmasaydı biz bugün burada olmazdık. Daha sonra ilk Türkiye Büyük Millet Meclisini kurdu. ‘Demokrasi ile cumhuriyeti seviyoruz’ dedi. Bizde Mustafa Kemal’in askerleri olarak söz veriyoruz. Cumhuriyetimizi ve demokrasimizi geliştirerek, güçlendirerek yaşatacağız.”