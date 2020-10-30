Mustafa Kemal Atatürk Spor Merkezi hizmete açıldı

Gün boyu yaptığı etkinlik, tören ve organizasyonlarla Cumhuriyetin 97. yaşını kutlayan Çankaya Belediyesi, coşkuyu hizmete açtığı Mustafa Kemal Atatürk Spor Merkezi’nin açılışı ile taçlandırdı.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında ilçenin dört bir yanında vatandaşlarına coşkulu anlar yaşatan Çankaya Belediyesi, Cumhuriyetin 97. yılına armağan olarak Çiğdem Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Mustafa Kemal Atatürk Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi’ninde açılışını yaparak sporseverlerin hizmetine açtı. Açılışa Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. Sabahın ilk ışıklarında Çayyolu Atapark’tan başlayan kutlamalar gün boyunca ilçenin çeşitli yerlerinde devam etti. Bando konserleri ve Cumhuriyet otobüsü etkinlikleri ile bayram sevinci yaşayan vatandaşlar, evlerinin balkonlarından salladıkları ay yıldızlı bayraklar ile sevince ortak oldu.

Çayyolu Atapark’ta düzenlenen Cumhuriyet Bayramı kutlama törenine katılan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Dört iklimin olduğu güzel bir ülkede yaşıyoruz. Bu güzel ülke bundan 100 yıl önce bağımsızlık mücadelesini vermiş ve ‘Bağımsızlık Benim Karakterimdir’ diyen Atatürk önderliğinde emperyalizme karşı boyun eğmemiştir. Atatürk, ‘Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir’ demiş ve Cumhuriyet’i ilan etmiş. Ne kadar şanslı bir milletiz ki hem askeri anlamda hem siyasi anlamda yaptığı bütün devrimlerle Mustafa Kemal Atatürk gibi bir önderimiz var. Daha aydınlık günlerde bu güzel bayramımızı kutlayacağımıza yürekten inanıyorum. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Mustafa Kemal Atatürk aydınlığı” diye konuştu.

"Tesisimiz Cumhuriyetimizin 97. yılına armağan olsun"

Konuşmalarına açılışını yaptığı Mustafa Kemal Atatürk Spor Merkezi’nde devam eden Başkan Taşdelen, "Tesisimizin yapımı tamamlandığında adını ne koyacağımızı halkımıza sorduk. Halkımız isim önerilerini bize iletti ve halkımız dedi ki; ‘Bu tesisin adı Mustafa Kemal Atatürk olsun’. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda hizmete açıyoruz. Bu tesisimizin Cumhuriyetimizin 97. yılına armağan olsun. Mustafa Kemal Atatürk çağları aşan bir lider, devrimci. O’nun yolundan O’nun izinden gitmek hepimiz için onur vesilesi. Çağdaş uygarlığı hedef gösterdiği için bilimi ve aklı bize rehber olarak gösterdiği için bu kuşaktan kuşağa devam edecek ve Atatürk’ün ilk ve devrimleri kuşaklar boyu yaşayacak. Çankaya’da hizmetler devam edecek Çankaya’da hizmet kervanı asla durmayacak. Önümüzdeki 3 yıl içinde Çankaya, yeni tesisleriyle, Çankaya Evleri’yle, kreşleriyle, parklarıyla, spor merkezleriyle, kültür merkezleriyle yine yatırımda lider olmaya devam edecek. Seçimlerde söz verdiğimizden daha fazlasını yapacağız" dedi.