Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu’nun kabrini ziyaret etti

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin kurucu lideri Muhsin Yazıcıoğlu’nun kabrini ziyaret etti. Burada konuşan Destici, "O bizim sadece genel başkanımız değildi, o bizim aynı zamanda ağabeyimizdi" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun Taceddin Dergahı’nda bulunan kabrini ziyaret etti. Kur’an-ı Kerim okunarak dualar edilen ziyarette konuşan Destici, ”Bugün biliyorsunuz Ramazan Bayramı arifesi. Bizim inancımızda, kültürümüzde arife günü kabirler ziyaret edilir. Biz de bugün burada şehit liderimiz Muhsin başkanımızın kabrini ziyaret ettik. Ben kendisini bir kez daha rahmetle, şükranla yad ediyorum. O bizim sadece partimizin kurucusu, sadece genel başkanımız değildi. O bizim aynı zamanda liderimizdi, aynı zamanda ağabeyimizdi. Türkiye’nin sigortasıydı. Bunu sadece biz söylemiyoruz. Şehit liderimizi tanıyan herkes çok açık yüreklilikle dile getiriyor. Tabii ki biz onun kaybından dolayı üzerinden 13 yıl geçmiş olmasına rağmen hala büyük bir üzüntü duyuyoruz” diye konuştu.

“Muhsin başkanımızın davasını elbette yaşatmaya devam edeceğiz”

Merhum Yazıcıoğlu’nun davasını yaşatmaya devam edeceklerini aktaran Destici, ”Ama tabii ki diğer taraftan onunla birlikte hepimizin davası olan ve bu yola çıktığımızda liderimiz olan şehit Muhsin başkanımızın da davası olan nizami-alem davasını elbette yaşatmaya devam edeceğiz. Türkiye de Türk milletinin her bir ferdi alnı ak başı dik bir şekilde doğduğu yerde doyduğu bir şekilde gerçekten güvenli, özgür, refah içerisinde, adaletin hakim olduğu bir dünyayı yaşayana kadar bizim mücadelemiz devam edecek” dedi.

Partililer ile pek çok vatandaş kabri ziyaret ederek karanfil bırakıp dualar etti.