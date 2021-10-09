banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Türkiye - Norveç: 1-1
Türkiye - Norveç: 1-1
Kış geliyor: Önce sağanak, sonra soğuk
Kış geliyor: Önce sağanak, sonra soğuk
Merkel, Türkiye'ye geliyor
Merkel, Türkiye'ye geliyor
Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş'ten altın madalya
Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş'ten altın madalya

Musiki Muallim Mektebi’nde kurslar başlıyor

Ankara’da, Mamak’ın kültür mirası olan Musiki Muallim Mektebi’nde, yeni dönem kursları için kayıtlar başladı. Mamaklı gençlere yönelik hazırlanan Mamak Kültür Merkezi kurslarında, gençlerin boş zamanlarını en uygun şekilde değerlendirmesi ve yeteneklerini keşfetmesi hedefleniyor.

ANKARA 09.10.2021, 09:07
Musiki Muallim Mektebi’nde kurslar başlıyor

Ankara’da, Mamak’ın kültür mirası olan Musiki Muallim Mektebi’nde, yeni dönem kursları için kayıtlar başladı. Mamaklı gençlere yönelik hazırlanan Mamak Kültür Merkezi kurslarında, gençlerin boş zamanlarını en uygun şekilde değerlendirmesi ve yeteneklerini keşfetmesi hedefleniyor.

Musiki Muallim Mektebi’nde gerçekleşecek, her birinin profesyonel eğitimciler tarafından verildiği bağlama, keman, gitar, ritim, şan, Türk Halk Müziği Korosu, Türk Sanat Müziği Korosu, çocuk koroları, halk dansları ve bale kursları Mamaklı gençlerin yeteneklerini ortaya çıkarıyor.

Sanatın sanatçının başkenti Mamak

Mamak’taki gençleri kültürel ve sanatsal faaliyetlerle buluşturmak adına projeler geliştirdiğini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Sanatın ve sanatçının başkenti olma yolunda emin adımlarla yürüyoruz. Mamaklı gençlerimiz kurslarımızda hem sosyalleşecekler hem de kendilerini keşfedecekler. Büyüğünden küçüğüne tüm Mamaklıları bu kurslara davet ediyorum” dedi.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Celta de Vigo 8 7
16. Cádiz 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1