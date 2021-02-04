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Musiki Muallim Mektebi görkemli günlerine kavuşmaya hazırlanıyor

Mamak’ın en önemli sembolleri arasında yer alan Musiki Muallim Mektebi, görkemli günlerine kavuşmak için gün sayıyor.

ANKARA 04.02.2021, 12:42
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Musiki Muallim Mektebi görkemli günlerine kavuşmaya hazırlanıyor

Mamak’ın en önemli sembolleri arasında yer alan Musiki Muallim Mektebi, görkemli günlerine kavuşmak için gün sayıyor.

Ankara’nın Mamak ilçesinde bulunan Musiki Muallim Mektebi, Mamak Belediyesi tarafından yürütülen restorasyon çalışmalarıyla eski ihtişamına kavuşuyor. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’nin seçim vaatlerinden biri olan Musiki Muallim Mektebi’nin restore edilme çalışmalarında sona yaklaşıldı. Başkan Köse, tarihi binada incelemelerde bulundu. Bir kentin kültür kimliğinin üzerinde yoğunlaştığı en önemli öğelerin başında tarihi eserlerin geldiğini belirten Başkan Köse, “Tescilli eski eserlerde yoğunlaşan vasıfların tespiti, korunması için projelendirilme çalışmaları, bakım ve onarımı ile kullanımının temin edilmesi sürecinde Belediyemiz farklı çalışmaları aynı anda yürüttü. Musiki Muallim Mektebimizle ilgili verileri tarihin tozlu raflarından titiz çalışmalarla çıkararak, estetik dokunuşlarla tarihi yeniden canlandırıyoruz. Mamak’ın hafızası da diyebileceğimiz mektebin şu an son imalatları ile rötuş boyaları ve temizlik çalışmaları yapılıyor. Bu eserleri yaşatmanın yolu, onları işlevsel kılmaktan geçiyor” ifadelerini kullandı.

Mektep ikinci baharını yaşayacak

Üç bloktan oluşan binanın A ve B bloklarında toplam 2 bin 400 metrekarelik oturum alanında çalışmalar tamamlandı. A ve B bloklardaki tüm kapı ve pencere doğramaları, ıslak hacimleri yenilendi, iç ve dış cephe boyaları yeniden yapıldı. A blok 1. katta bulunan sınıfların zemini halk oyunları, bale, dans vb. etkinliklere uygun olacak şekilde ahşap zemin ile kaplandı. Muhsin Ertuğrul Sahnesi ve Hikmet Şimşek Tiyatro Sahnesi’nin koltukları yenilendi, sahne bakımı yapıldı. Altın varak boyalar yenilendi. C blok dış cephe boyası yenilendi. E blok ahşap kapı ve pencere doğramaları yenilendi. Bloklardan birinde bulunan odalardan biri kitap-kafe olarak tasarlanırken, Kültür ve Turizm Bakanlığına ait Mamak İlçe Halk Kütüphanesi’nin çalışmaları tamamlandı.

Musiki Muallim Mektebi’nin restorasyon çalışmalarının yüzde 95 seviyesine geldiğini kaydeden Köse, “Geçmişi olmayan bir toplumun geleceği de olmaz. Milletlerin tarihleri kadar şehirlerin tarihi de önemlidir. Bu tarihlerini gelecek nesillere aktarabilmek ve şehri ziyaret eden insanların şehrin tarihi yapısı ve dokusuyla ilgili bilgi sahibi olabilmesi için eski değerlerin korunması ve yaşatılması gerekiyor. Musiki Muallim Mektebi demek tarih demek, Ankara demek” dedi.
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