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Muhtarlar Bademlidere’ye fidan dikti

Çankayalı muhtarlar, Bademlidere Kent Ormanı ve Parkı’na 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla kendi isimlerini taşıyan birer fidan diktiler.

ANKARA 20.10.2021, 12:29
Muhtarlar Bademlidere’ye fidan dikti

Çankayalı muhtarlar, Bademlidere Kent Ormanı ve Parkı’na 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla kendi isimlerini taşıyan birer fidan diktiler.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in kısa süre önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte törenle ilk fidanları diktiği Bademlidere Kent Ormanı’na muhtarlar da yeni fidanlar dikti. 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Çankaya Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliğe katılan muhtarlar, hep birlikte yeni fidanları toprakla buluşturdu. Diktikleri fidanların üzerine kendi isimlerine hazırlanan etiketleri de takan muhtarlar, Bademlidere’nin orman olması için katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşadı.

Muhtarlar, Ankara’nın yeni Atatürk Orman Çiftliği olacak nitelikte hazırlanan Bademlidere Kent Ormanı’ndaki fidan dikiminin ardından müzik eşliğinde eğlenerek günlerini kutladılar.

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