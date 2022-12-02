Muhalefet milletvekilleri Merkez Bankası bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nu terk etti

Merkez Bankası bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun Kur Korumalı Mevduat’a (KKM) ilişkin açıklama yapmasını isteyen muhalefet milletvekilleri, toplantı salonunu terk etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Merkez Bankasının bütçesi görüşülüyor. Komisyon üyelerine sunum yapan Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bazı milletvekillerinin KKM’ye ne kadar ödendiği ve Merkez Bankasının kar ve zararına ilişkin açıklama yapmasını istemesi üzerine şunları söyledi:

“Bu konuyla ilgili torba yasadan beri Merkez Bankasının uygulamaları konusunda bir tartışma devam ediyor. Bu süre içinde Merkez Bankası ile ilgili bir şeyi ifade edeyim. Meclisten bilgi gizleme gibi bir şey söz konusu olamaz. Bu şekilde değerlendirme yapılmasının bizi çok üzdüğünü ifade edeyim. Biz kendi kafasına göre davranan, bilgileri gizleyen bir kurum değiliz. Bunlar hiç hoş olmayan ifadeler. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanunu, bu yüce Meclis tarafından çıkarılmış kanun. Bu kanunda bizim neyi açıklayacağımız, neyi açıklamayacağımız tarif edilmiştir. Bunun altını çizmek istiyorum. Bizim neyi açıklayacağımız, Merkez Bankası Kanunu’nun 211 sayılı Kanunu’nda yazılı. Biz her gün analitik bilanço yayınlarız. Kanun bize orada neyi açıklayacağımızı söyler. Merkez Bankamız, dünyanın en şeffaf merkez bankası olarak bunu yayınlıyoruz. Bunun üstüne haftalık olarak yine dünyanın en şeffaf -en şeffaf olanlarından biri değil- merkez bankası olarak haftalık bilançosunu Resmi Gazete’de yayımlar. Merkez Bankasının hiçbir kalemi gizli değildir. En şeffaf merkez bankası. Meclisin çıkardığı kanunun verdiği yetkileri kullanıyoruz.”

"Merkez Bankasının gizliliğini korumakla görevliyiz"

Neyin açıklanıp açıklanmayacağına Meclis’in kanunlaştırdığı yetkileri kullanarak karar verdiklerini belirten Kavcıoğlu, “Bu yetkileri beğenmezseniz, bu yüce Meclis kanunu tadil eder, biz tekrar bu yetkiler çerçevesinde daha fazla açıklama yapabiliriz. Bunun en güzel örneği, (CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu) Bülent Bey de sayın başkan da (Durmuş Yılmaz) bir kurumun kar ve zarar kalemlerinin dönem içinde açıklanmasının zararlarını ya da olumsuzluklarını benden çok iyi bilirler. Artı, Merkez Bankasının gizliliği, bu gizlilik sizden, yüce Meclis’ten gizlilik değil. Merkez Bankasının devletin, yüce milletin kasası olarak, para basma yetkisi verilen bir kurum olarak gizliliğini biz korumakla görevliyiz. Burada bir ihlal varsa bu sorumluluk benimdir. Artı, haftalık olarak Resmi Gazete’de tüm bilanço kalemleri arındırılarak, açıklanması gereken, yine bu yüce Meclis’in kanunun bize verdiği yetkiler çerçevesinde Resmi Gazete’de yayımlanır. Orada sorumluğunda bir şey varsa, yine o sorumluluğu alırım” diye konuştu.

Ardından bütçeye ilişkin görüş bildirmek üzere söz alan muhalefet milletvekilleri, Kavcıoğlu’nun sunumunu yetersiz bulduklarını belirterek, “Depo hesapları nedir? Maliyetleri nelerdir? Bunların açıklanmasının ne mahsuru var?”, “Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, hükümet sözcüsü gibi davranıyor”, “31 Aralık’ta Banka Meclisi kararı ile SWAP’larla ilgili muhasebe yönteminin değiştirilmesi hususunda alınan bir kararla SWAP zararları kara dönüştü. Siz burada merkezi hükümete aktardınız. Siz muhasebe düzenini değiştirdiniz”, “Şu anda KKM’nin Merkez Bankası bacağında yapılan işlemler TCMB’nin değerleme hesabında takip ediliyor. KKM’nin kur yükümlülüğü olarak Merkez Bankası tarafından ödenen miktardır. Biz bunun ne kadar olduğunu öğrenmek istiyoruz” ifadelerini kullanarak tepki gösterdi.

Ardından muhalefet milletvekilleri salonu terk etti.