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Mogan Gölü’nde çöpler toplandı

GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANI RAMAZAN ŞİMŞEK 5 HAZİRAN ÇEVRE GÜNÜ’NE VURGU YAPMAK AMACIYLA MOGAN GÖLÜ’NDE ÇÖP TOPLAMA ETKİNLİĞİNE İMZA ATTI.

Mogan Gölü’nde çöpler toplandı

GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANI RAMAZAN ŞİMŞEK 5 HAZİRAN ÇEVRE GÜNÜ’NE VURGU YAPMAK AMACIYLA MOGAN GÖLÜ’NDE ÇÖP TOPLAMA ETKİNLİĞİNE İMZA ATTI.

06 Haziran 2020 Cumartesi 16:20
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Mogan Gölü’nde çöpler toplandı

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek 5 Haziran Çevre Günü’ne vurgu yapmak amacıyla Mogan Gölü’nde çöp toplama etkinliğine imza attı.

5 Haziran Çevre Günü dolayısıyla farkındalık yoluşturmak amacıyla Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ev sahipliğinde Mogan Gölü’nde buluşan Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, Meclis Üyeleri, Başkan Yardımcıları ve Birim Müdürleri çöp toplama etkinliğine imza attı. Vatandaşlara lavanta ve Gölbaşı Belediyesi tasarımı olan kompost makinada üretilen organik gübrelerin hediye edildiği etkinlik ile çevre ve temiz Ankara bilincine vurgu yapmayı amaçladıklarını aktaran Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek “Bugün burada yaptığımız etkinliğimizin vatandaşlarımıza örnek olmasını temenni ediyor, doğanın gelecek nesillere güzel aktarılmasını umut ediyoruz” dedi.

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