Mogan Gölü Kıyı Bandı Çevre Düzenlemesi Projesi’nin birinci etabı açıldı

Gölbaşı Mogan Gölü Kıyı Bandı Çevre Düzenlemesi Projesi’nin birinci etabının açılışı ve ikinci etabının başlama töreni, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un katılımıyla Gölbaşı’nda gerçekleşti.

Gölbaşı ilçesinde bulunan Mogan Gölü’nün Kıyı Bandı Çevre Düzenlemesi Projesi’nin birinci etabının açılışı gerçekleştirildi. Açılışla beraber proje kapsamında devam eden ikinci etabının işe başlama töreni de gerçekleştirildi. Gölbaşı Atatürk Sahil Parkı’nda düzenlenen törene Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da katıldı.

Açılış konuşmasında Gölbaşı’nın özel bir ilçe olduğunu söyleyen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “Açılışımız ilçemize, ülkemize hayırlı olsun. Biz Gölbaşı’nda seçim kampanyası yürütürken Gölbaşı özellikli bir ilçe demiştik. Gölbaşı stratejik bir bölge, sanayi şehri, öğrenci kenti, tarım ve çiftçiliğin bol olduğu yer dedik. Gölbaşı’nın hak ettiği yere gelmesi için elimizden gelen çalışmayı ve çabayı sürdürmeye söz verdik. Allah’ın izni ve Cumhur İttifakımızın gücü sayesinde çalışmalarımız ile Gölbaşı’mızı değerine kazandırmaya devam ediyoruz. Gölbaşı’nı turizme ve dünyaya açmaya yemin etmiştik. Dünyaya açmaya başladık” dedi.

“38 ülkenin katılımı ile dünya bilardo şampiyonası burada yapılacak”

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte bilardo kompleksini çok yakında Gölbaşı’nda hizmete açacaklarını müjdeleyen Başkan Şimşek, “38 ülkenin katılımı ile dünya bilardo şampiyonası burada yapılacak. Yürüyüş yolları, bisiklet yolları dedik. 25 bin üniversite öğrencimizi burada nasıl tutarız diyerek kolları sıvadık ve projelerimizi hayata geçirdik. Bizden önceki dönem başkanlarına da teşekkür ediyoruz. Bugün açılışını yapacağımız 1.8 kilometre yürüyüş yolu, bisiklet yolu için teşekkür ederiz. 2. etapta ise 20.5 kilometre alan yapılacak. İncek Taşpınar bölgesinde 1 kilometrelik projemiz tamamlandı. BGMP projesi ile Gölbaşı’mızda 54 kilometrelik bisiklet ve yürüyüş yolu olacak. Ankara’nın en büyük yürüyüş yolunu vatandaşlarımız ile buluşturmuş olacağız. Tulumtaş Mağaramız da eylül ayında açılacak. Fuar alanımız 16-19 Eylül’de burada olacak. Mogan Gölümüz Gölbaşı’nın incisi, Eymir de öyle. Bize düşen görev elimizi taşın altına koymak. Buraya sahip çıkmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Millet Bahçesi ve TOKİ çalışmaları için de Bakan Kurum’dan destek isteyen Şimşek, “TOKİ ile olan çalışmamız ve Millet Bahçemizin ise zemin etütleri tamamlandı. Bir an önce sizden bu konuda destek bekliyoruz. Gölbaşı’mızda projelerimizde emeği geçenlere teşekkür ederiz” dedi.

İller Bankası Genel Müdürlüğü ve Gölbaşı Belediyesi ortaklığında düzenlenen programa Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, MHP Genel Başkan Yardımcıları Sadir Durmaz, Mevlüt Karakaya, İller Bankası Genel Müdürü Yusuf Büyük, Bala Kaymakamı Ramazan Yıldırım, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut, milletvekilleri, bürokratlar ve vatandaşlar katıldı.