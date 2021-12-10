Miniklerin sağlığı için ‘C Vitamini Şenliği’

Keçiören Belediyesi bünyesinde hizmet veren Çocuk Eğitim Merkezi’nde (ÇEM) okul öncesi öğrencileri için ‘C Vitamini Şenliği’ düzenlendi.

Keçiören Belediyesi, Yunus Emre Kültür Merkezi’nde eğitim veren ÇEM’de kışın yaygın olarak rastlanan gribal rahatsızlıkların önüne geçmek ve sağlıklı yaşama yönelik farkındalık oluşturmak için ‘C Vitamini Şenliği’ düzenledi. İnce motor kas gelişimlerini desteklemek için çocuklara portakal sıktırılan şenlikte sağlıklı yaşam için nelere dikkat edilmesi gerektiğine ilişkin eğitici videolar da izletildi.

Çocukların hastalıklara karşı direnç kazanması için onlara bilinçli olmayı aşılamak istediklerini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Çiçek ve meleklerimiz ÇEM’de hem eğleniyor hem de öğreniyorlar. Onları bilinçli bir nesil olarak geleceğe taşımak için bizler de her anlamda destek vermeye devam ediyoruz. Çocuklarımıza hayırlı ve sağlıklı bir yaşam diliyorum” dedi.