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Miniklerin gezi rotası Keçiören

Keçiören Belediyesi tarafından başlatılan ‘Keçiören’i Keşfetmeye Hazır mısınız?’ projesi çerçevesinde miniklerin gezi rotası Keçiören oldu.

ANKARA 04.08.2022, 13:53
Miniklerin gezi rotası Keçiören

Keçiören Belediyesi tarafından başlatılan ‘Keçiören’i Keşfetmeye Hazır mısınız?’ projesi çerçevesinde miniklerin gezi rotası Keçiören oldu.

Keçiören’de ve Ankara’nın farlı ilçelerinde eğitim veren ilkokul, anaokulu ve kreş öğrencilerine yönelik Keçiören Belediyesi tarafından başlatılan ‘Keçiören’i Keşfetmeye Hazır mısınız?’ projesi yoğun ilgi görüyor. Proje çerçevesinde son olarak Gölbaşı’ndaki Mutluluk Adası Anaokulu’nun 3-6 yaş grubu 30 öğrencisi belediyeye ait otobüsle okullarından alınarak Keçiören’i keşfetme keyfi yaşadı. Öğrenciler, rehberler eşliğinde Çocuk Lunaparkı, Deniz Dünyası, Doğal Yaşam Parkı’nda eğlence dolu anlar yaşadı. Çeşitli hediye ve ikramların da sunulduğu gezinin sonunda miniklerin mutlulukları gözlerine yansıdı.

“Öğrencilerin Keçiören’i keşfetmeleri için ücretsiz gezi projesi başlattık”

Ankara’da yaşayan ve Keçiören’i gezmek isteyen tüm öğrencilere ücretsiz tur imkanı sunduklarını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Keçiören’imizde ve Ankara’mızın farklı ilçelerinde eğitim veren tüm okullarımızın öğrencilerine Keçiören’i keşfetmeleri için ücretsiz gezi projesi başlattık. Şehrimizde çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik birçok tesisimiz var. Onlara, bu tesislerimizden gün boyu istifade ederek gönüllerince eğlenme fırsatı sunuyoruz” dedi.

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