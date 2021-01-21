Miniklerden hayvan barınağına ziyaret

Mamak Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Geçici Bakımevi, Atlıoğlu Ortaokulu’nun minik öğrencilerini ağırladı.

Atlıoğlu Ortaokulu öğrencileri, yardıma muhtaç sokak hayvanlarının bakım ve tedavisini üstlenen Mamak Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Geçici Bakımevi’ni ziyaret etti. Sokak hayvanları için mama getiren minikler, elleriyle besledikleri hayvanlarla yakından ilgilenerek doyasıya sevme fırsatı buldu.

Sokak hayvanlarının bakıma muhtaç olduğunu ve insanların ilgisine ve sevgisine her zaman ihtiyacı olduğunu belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Barınağımızda yalnızca tedavi etmiyoruz. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında ziyaretlerde bulunan çocuklarımıza hayvan sevgisi ve doğa bilinci de aşılıyoruz. Biliyoruz ki hayvanlara karşı sevgi ve şefkat çocukluktan başlar. Bu açıdan barınağımızda yapılan çalışmaları minik ziyaretçilerimize gösteriyor, onların yüreklerine hayvan sevgisi yerleştirmeye çalışıyoruz” dedi.