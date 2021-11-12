Miniklerden eğlenceli atölye çalışması

Çankaya Belediyesi kreşlerinde eğitim gören çocuklar, Dünya Çocuk Kitapları Günü ve Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında gerçekleştirilen Sessiz Kitap Okuma Atölyesi’nde keyifli zaman geçirdi.

Çocukların bilişsel gelişimini destekleyen atölye çalışmasında eğitmenler tarafından miniklere resimli çocuk kitabı ile drama ve düşünsel okuma tekniklerinden oluşan eğitim verildi. Hayal dünyalarında tasarlayıp kendi kitaplarını oluşturmak için atölye çalışmasında bir araya gelen çocuklar, bir yandan haklarını öğrenirlerken bir yandan da atölye çalışmasının keyfini yaşadı.

Kreşlerde eğitim gören 5-6 yaş gruplarındaki çocuklara verilen eğitimlerin sonunda 19 Kasım’da Çocukların Kitabı Çocuk Hakları başlığı altında çocuk yazarlar ve çizerler imza günü düzenlenecek. Çocuklar, yaşıtlarıyla beraber okuma, düşünme ve canlandırma başlığı altında Çocukların Kitabı Çocuk Hakları atölye çalışmasında eğitmenleriyle oyunlar da oynadı.