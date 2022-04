Miniklerden 23 Nisan’a özel gösteri

Ankara Keçiören Belediyesi bünyesinde hizmet veren Gül Kreş Adası öğrencileri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel gösteri düzenledi.

Keçiören Belediyesi bünyesinde hizmet veren Gül Kreş Adası öğrencileri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro salonunda gösteri düzenledi. Birçok musikiyi seslendirip, oyunlar oynayan öğrencileri Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ile çok sayıda vatandaş seyretti.

“Her biri geleceğimizin birer Türk bayrağıdır”

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na dikkat çeken Başkan Altınok, “Genç çocuktan oluyor dolayısıyla çocuklarımızı gençlerimizi bunlar milletlerin umutları, ümitleri, istikballeri en büyük devletimizin varlığıdır. Dolayısıyla çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirmeliyiz. Bu çerçevede kreş sayımızı artırıyoruz. Artırmaya devam edeceğiz. Bir taraftan eğitim seviyesinde yükseltmemiz lazım. Her biri geleceğimizin birer Türk bayrağıdır. Her biri değerdir her biri nimettir her biri kıymettir. Tabi 23 Nisan Çocuk Bayramı’nın dünyada emsali yok. Atatürk bunu niye çocuklara armağan etmiş niye hediye etmiş diyecek olursak. Türkiye Cumhuriyeti Devleti nasıl doğdu nasıl kuruldu nasıl kurtuldu bu Albayrak’ımız şehitlerimizin kanları biliyorsunuz. Türk çocuğu, Türk evladı geçmişini tarihini bu vatanın ne şartlarda kurulduğunu ve kurtulduğunu asla unutmasın" ifadelerine yer verdi.