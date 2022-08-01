Minikler Keçiören’i keşfetti

90 minik öğrenci, çocuklar için Keçiören’de inşa edilen eserleri görerek inceleme yaptı.

Keçiören Belediyesi, ‘Keçiören’i Keşfetmeye Hazır Mısınız?’ projesi çerçevesinde ilçede ve ilçe dışında faaliyet gösteren okul öncesi eğitim kurumlarının öğrencilerine yönelik ücretsiz Keçiören turu başlattı. Bu çerçevede projenin ilk gününde rehberler eşliğinde belediyeye ait otobüslerle Çankaya Güven Yuva Gündüz Bakım Evi ve Çankaya Parlak Zihinler Gündüz Bakım Evi’nden alınan 90 minik öğrenci Keçiören’de çocuklar için inşa edilen birbirinden güzel eserleri görme fırsatı buldu.

Çocuk lunaparkı, Deniz Dünyası, Doğal Yaşam Parkı ve Ahmet Çalık Buz Pateni Pisti’nin ziyaret edildiği gezide öğrencilerin heyecan ve keyif dolu anları gözlerine yansıdı. Çeşitli ikramların da sunulduğu turda, belediye tarafından çocuklara özel üretilen sabun ve kolonya da hediye edildi.

“Çocuklarımız için birçok tesis yaptık”

Miniklere Deniz Dünyası gezisi sırasında eşlik eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Bugün 90 melek ve çiçeğimizi Keçiören’imizde misafir ettik. Onları ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Biz çocukluğumuzda gezmek için Kuğulu Park’a ya da Gençlik Parkı’na giderdik. Çünkü Keçiören’de çocukların ve gençlerin vakit geçirebilecekleri alanlar yoktu. Çok şükür öyle eserler yaptık ki, Keçiören dışında oturan aileler de artık Keçiören’i gezmeye gelir oldu. Şuan Keçiören’de yapılmış olan eserler Ankara’nın hiçbir ilçesinde yok. Keçiören’de yaşayan çocuklarımız da Keçiören’i ziyaret eden çocuklarımız da çok şanslı” dedi.