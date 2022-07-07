Minikler, geleneksel çocuk oyunlarıyla eğlendiler

Ankara Keçiören Belediyesi tarafından geleneksel ve kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılması için ilçedeki Nursultan Nazarbayev Parkı’nda ‘Geleneksel Sokak Oyunları Etkinliği’ düzenlendi.

Geleneksel ve kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılması için ilçedeki ‘Geleneksel Sokak Oyunları’ etkinliği Keçiören Nursultan Nazarbayev Parkı’nda düzenlendi. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un da katıldığı etkinlikte çeşitli oyun alanları oluşturulurken alanda görevli oyunbazlar tarafından da oyun kuralları anlatıldı. Çocuklar da bu kurallara göre istedikleri oyunları oynayarak gönüllerince eğlenme fırsatı buldu. Çocuklarla birlikte sokak oyunları eğlencesine ortak olan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok burada yaptığı konuşmada, “Çağ değişiyor, ulaşım ve iletişin araçları değişiyor. Bunlar da dünyadaki alışkanlıkları değiştiriyor. Geçmişte buralarda böyle güzel park ve spor tesisleri yoktu. Biz de sokak oyunlarını oynuyorduk. Bu oyunlarda akıl vardı. Bir araya gelerek mücadele etme becerisi vardı. Şimdi 2 yaşındaki bir çocuğun elinde bile telefon var. Sosyalleşme ve hareket yok. Arkadaşlık gitti. Sosyal medyanın kendine göre tüketim anlayışı var ve yeni değerler üretiyor. Bu değerlerde de bizim milli ve manevi değerlerimiz yok başka ülkelerin değerleri var” dedi.

“Oyun olması bence güzel”

‘Geleneksel Sokak oyunları’ etkinliğinde yer alan oyunları oynayarak keyifli vakit geçirdiğini ifade eden 13 yaşındaki Azra, “Seksek oynadım, isabet oyunu oynadım. Yakar top oynayacağım. Hepsini denemek istiyorum. Buraya yeni taşıdığımız için burada güzel bir yerin olması benim için güzel oldu aslında. Sabah yürüyüşe gelmek benim için güzel olur. Oyun olması bence güzel” ifadelerini kullandı.

“Pandemi süreci ve ondan sonraki süreçlerde çocuklar sokakta oynamayı unuttu”

Oyunları görünce çocukluğunu hatırladığını ifade eden Yasemin Tepedelen, “O kadar güzel bir şey ki aslında. Ben çocukların adına gerçekten çok sevindim. Pandemi süreci ve ondan sonraki süreçlerde çocuklar sokakta oynamayı unuttu. Bilgisayar oyunları, tabletler ve telefonlar çocukların en iyi arkadaşı oldu maalesef. O yüzden bu oyunları tanımaları, sevmeleri, bu anı yaşamalarına ben çok sevindim gerçekten. Çok güzel bir etkinlik. Şimdiye kadar gelenekselleşmesi ve bundan sonra olmasını diliyorum. Çocukluğuma gittim. Pek çoğunu oynadım zaten. Seksek oynadım, topaç oynadım ama çocukluğumda kaldı” diye konuştu.

Topaç, misket, sıçratan top, mendil kapmaca, yakar top, istop, halka ve sek sek oyunlarının oynandığı etkinlikte çocuklara en sevdikleri oyunların oyuncakları hediye edildi.