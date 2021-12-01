Minikler dünyayı Mamak’ta eğlenerek tanıyorlar

Mamak Belediyesi, minikleri eğitici etkinliklerle buluşturmaya devam ediyor. Her ay farklı bir ülkenin gelenek ve kültürleri miniklere tanıtılıyor.

Mamak Belediyesi’nin her ay bir ülkenin gelenek ve kültürlerinin tanıtıldığı Peyami Safa Anaokulu’nda minikler dünyayı keşfediyor. Ülkeleri öğrenen ve kültürlerini tanıyan miniklerin bu ayki durağı Japonya oldu. Japonya’ya ait kültürel kostümleri ve

yemeklerini tiyatral gösteri yaparak öğrenen minikler, ülkenin kültürünü yaşayarak tanıma imkânı buldular.

Çocuklar eğlenerek öğrensin, bilgilensin, geleceğe daha emin adımlarla yürüsün düşüncesi ile hareket ettiklerini belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “İlçe genelinde bilimden sanata, eğitimden spora kadar birçok alanda hayata geçirdiğimiz projelerle çocuklarımızın gelişimine olanaklar sağlıyoruz. Ağaç yaşken eğilir atasözünden yola çıkarak anaokullarımızda minik yavrularımız yaptığı etkinliklerle eğlenerek öğrenme imkânı buluyorlar. Yavrularımız için attığımız her adım, ülkemizin geleceğine yön veren parlak nesiller yetişmesine destek olacak en sağlam adımlardır” diye konuştu.