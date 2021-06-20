Minik güreşçiden örnek hareket

Kahramankazan Belediyespor’un 13 yaşındaki güreşçisi Halil Hazar katıldığı Türkiye şampiyonasında birinci olarak altın madalya kazandı. Küçük pehlivan, final müsabakasında, tuşla yendiği rakibinin büyük üzüntü yaşaması üzerine kendisini teselli ederek, kürsüde elini kaldırdı.

Kahramankazan Belediyespor’un 13 yaşındaki güreşçisi Halil Hazar, Antalya’da düzenlenen U-13 Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası’nda rakiplerini geride bırakarak şampiyon oldu. 78 kiloda mindere çıkan Halil, altın madalyaya ulaşmayı başardı. Küçük güreşçinin final maçında yaptığı hareketler ise taraflı tarafsız herkesin gönlüne girmesine neden oldu. Minik güreşçi, final müsabakasında Erzurum Büyükşehir Belediyespor’un güreşçisi Berat Ertürk’le karşılaştı. Halil, final müsabakasında rakibini kısa sürede tuş ederek yenmeyi başardı. Kahramankazanlı güreşçi henüz kendi sevincini tam anlamıyla yaşamamışken minderde büyük bir üzüntü yaşayan rakibini uzun süre teselli etmek için uğraştı. Ardında da müsabakanın sonunda düzenlenen madalya töreninde de ikincilik kürsüsünde yer alan rakibinin üzüntüsünün devam ettiğini görünce elini havaya kaldırarak ikinci bir jest daha yaptı. Halil’in bu tavır ve hareketleri turnuvayı takip eden herkes tarafından ayakta alkışlandı.

Halil Hazar: "Ona çok iyi güreştiğini söyledim"

Türkiye Şampiyonu Halil, zorlu geçen turnuvada şampiyon olduğu için son derece mutlu olduğunu belirterek, hedefinin milli takıma girerek Türk bayrağını dünya ve olimpiyatlarda dalgalandırmak olduğunu söyledi. Rakibinin üzüntüsünü paylaşmasının kendisi için doğal olduğunu ifade eden Halil, “Berat kardeşimizin çok üzüldüğünü görünce kendisini moral vermek istedim. Ona çok iyi güreştiğini söyledim” diye konuştu.

Serhat Oğuz: "Bu tavır ve tutum bizleri ve izleyen herkesi daha çok mutlu etti"

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz da, şampiyon güreşçileri Halil’in Kahramankazan’a bu gururu yaşattığı için son derece mutlu olduklarını belirtirken, “Ancak burada pehlivanımız Halil’in şampiyon olması kadar, maç sonunda rakibine yönelik sergilediği bu tavır ve tutum bizleri ve izleyen herkesi daha çok mutlu etti. Halil’in bu tavrı, sağlıklı ve ahlaklı nesiller yetiştirmek için spor alanında attığımız adımların ne kadar başarılı olduğunun bir göstergesi olması açısından da oldukça önemli. Kardeşimizi tebrik ediyor, yolunun açık olmasını temenni ediyorum. Sporun ve sporcunun her zaman yanında olmaya devam edeceğiz” dedi