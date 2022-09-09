Minik dostlara sevginin yolu bu bahçeden geçiyor

Öğrenciler, Ankara Sincan Belediyesi ’Sevgi Bahçelerinde’ sokak hayvanları ile buluştu.

Sincan Belediyesinin sokak hayvanlarının beslenme ve barınak ihtiyacını karşıladığı Sevgi Bahçeleri ve Polatlar Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi yaz tatilinde öğrencilerin ilgi merkezi oldu. Sevgi Bahçelerini 750 öğrenci ziyaret etti.

Sincan Belediyesi’nin okul gezisi kapsamında yaz boyunca Sevgi Bahçelerini ziyaret eden 750 öğrenci sokak hayvanlarıyla vakit geçirerek çevre dostu hediyelerle farkındalık kazandı.

Sadece Sincan’dan değil çevre ilçelerden de gelen ziyaretçilerini ağırlayan Sevgi Bahçelerinde, gelen öğrenci, öğretmen ve veliler; ata binerek, hayvanlara dokunarak, besleme yaparak, oluşturulan serada sebzelere dokunarak çevre bilincinin gelişmesine katkıda bulunuyor.

Sevgi Bahçeleri ve Polatlar Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etmek isteyen vatandaşlar randevu alarak hafta içi pazartesi günleri hariç 09.00-16.00 saatleri arasında ziyaret edebiliyor.