Milliyetçi Sol Parti Lideri Alpay: “İki ittifakın söylemleriyle kutuplaşan Türk halkının rahatlamaya ihtiyacı vardır”

Kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı’na sunan Milliyetçi Sol Parti Lideri Hüseyin Alpay yaptığı basın açıklamasında “İki ittifakın söylemleriyle kutuplaşan Türk halkının rahatlamaya ihtiyacı vardır” dedi.

İçişleri Bakanlığına kuruluş dilekçesini sunan Milliyetçi Sol Parti Genel Başkanı Hüseyin Alpay, Ankara’da bir otelde basın toplantısı düzenledi. Alpay’ın gündeminde Milliyetçi Sol Parti kuruluş amacı ve nedeni vardı.

“İki ittifakın söylemleriyle kutuplaşan Türk halkının rahatlamaya ihtiyacı vardır”

Alpay, Türk siyasetinde milli bir sol parti eksik olduğunu belirterek, “Türk siyasi hayatında yaşadığımız kutuplaşmanın milli ve yerli bir sol parti eksikliğiyle daha da arttığı bir süreçten geçiyoruz. İki ittifak arasında sıkışan, iki ittifakın söylemleriyle kutuplaşan Türk halkının rahatlamaya, nefes almaya ve geleceğe umutla bakmaya ihtiyacı vardır. Kendi değerleri ile çelişmeyen, milli duyguları ön planda olan, manevi değerleriyle yaşayan ve dünyaya sol pencereden bakan bir siyasi partinin varlığıyla giderilebileceğine inanmaktayız” ifadelerini kullandı.

“Hiçbir partinin devamı değiliz”

Milliyetçi Sol Parti’nin hiçbir partinin devamı olmadığına vurgu yapan Alpay, “Partimiz hiçbir partinin devamı değildir. Bu parti Türk siyasi tarihinde ilk kez kurulan; milliyetçiliğini ve maneviyatını sol dünya görüşü birlikte on plana çıkaran ve şahsımın 30 yıllık politika hayatımdaki hayalimi gerçekleştirdiğim siyasi bir harekettir. Milliyetçiliği tekeline alan, solculuk ile milliyetçiliği yan yana getiremeyen sağ görüşlü siyasi partiler ile ‘sol bir parti milliyetçi olamaz’ çelişkisini yaşayan sol siyasi partilerin bizleri anlamasını beklemiyoruz” diye konuştu.

“Milliyetçi Sol Parti; ülkeyi yönetenlere muhalefet etmeyi görev bilir fakat devlete, ülkeye ve milli çıkarlara muhalefeti onaylamaz”

Alpay Milliyetçi Sol Parti’nin muhalif bir parti olduğunu ancak milli meselelerde milli çıkar gözetileceğini aktararak, “Milliyetçi Sol Parti; ülkeyi yönetenlere muhalefet etmeyi görev bilir fakat devlete, ülkeye ve milli çıkarlara muhalefeti onaylamaz. Yasalar önünde herkesin eşitliğini savunur. Siyasal eşitliğin yanı sıra sosyal eşitliği ve zenginlikte sosyal adaleti hedefler” açıklamasında bulundu.

“Sizi rahatsız etmeye geldim”

Ali Şeriati’nin sözünü hatırlatan Alpay şu ifadelere yer verdi:

“Bugün hem sağdan hem de soldan bize saldıran herkese diyoruz ki; sizi rahatsız etmeye geldik. Bilinmelidir ki bu ülkede ne milliyetçilik ne dindarlık ne de milli sol ilkeler kimsenin tekelinde değildir. Türk’üz, Müslümanız, milli solcuyuz”