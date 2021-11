Milli Ağaçlandırma Günü’nde öğrenciler fidanları toprakla buluşturdu

Mamak Belediyesince düzenlenen fidan dikim etkinliğinde Gökçeyurt Yibitaş İlkokulu-Ortaokulu öğrencileri fidanları toprakla buluşturdu.

Gökçeyurt’ta bulunan 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı’nda fidan dikimine Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Başkan Köse, yeşilin her tonuyla toprağa hayat, canlılara nefes olacak bu anlamlı çevre seferberliği kapsamında öğrencilerle birlikte diktikleri fidanlara can suyu verdi. Mamak’ın semasına, havasına ve doğasına bu etkinlikle nefes olduklarını ifade eden Belediye Başkanı Köse, “Çocuklarımızla birlikte bugün fidanlarımızı toprakla buluşturduk. Çocuklarımıza çok değerli bir miras bırakıyoruz. İlçemizi yeşilin her tonuyla buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.