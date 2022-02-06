Millet kıraathaneleri Mamak’ta hayat bulmaya devam ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Millet Kıraathanesi’ projesi Mamak’ta hayat bulmaya devam ediyor. Her hafta bir açılışın gerçekleştiği Mamak’ta bu hafta ise Yeşilbayır Millet Kıraathanesi’nin açılışı gerçekleşti.

Millet Kıraathanesi’nin açılışına katılan ve Yeşilbayır Mahalesi için önemli bir yatırımın açılışını yapmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, “Öncelikle bu güzel eseri mahallemize kazandıran Mamak Belediye Başkanımız Murat Köse’ye teşekkürlerimi sunuyorum. Yaklaşık 2 aydır ilçemizin mahallelerinde açılışlar yapmaktayız. Millet kıraathaneleri olsun, kütüphaneler olsun, bilim sanat merkezleri olsun gerçekten güzel hizmetler ilçemizde hayat buluyor. İlçemizin marka değerini artıyor” ifadelerini kullandı.

"Bizim siyasetimiz, milletimize hizmet siyasetidir"

İlçede her hafta bir açılış gerçekleştirdiklerini ve Mamak’ın daha güzel olduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “İşte buna hizmet belediyeciliği, eser belediyeciliği deniyor. Bizim siyasetimiz, milletimize hizmet siyasetidir. Bizim siyasetimiz gönül belediyeciliğidir. 2019 Nisan ayından itibaren seçim beyannamemizde verdiğimiz sözleri yerine getirmenin bir bir mutluluğunu yaşıyoruz. Hizmet, eser ve gönül belediyeciliği ile güzel Mamak’ımıza 19 kütüphane, 19 tane millet kıraathanesi, 5 tane gençlik merkezi, 3 tane aile merkezi, yine 5 tane havuz olmak üzere pek çok eserimizi güzel Mamak’a kazandırdık” diye konuştu.

"Ankara’nın en büyük tesislerinden birini inşa ediyoruz"

Yenibayındır Mahallesi’ne Ankara’nın en büyük tesislerinden birini inşa ettiklerini de kaydeden Başkan Köse, “Bay-bayan yarı olimpik havuzları, hamamı ve saunası ile birlikte 5 yıldızlı bir otel şeklinde bir tesis inşa ediyoruz. Tesisin içinde kültür merkezi, kütüphanesi, etkinlik sınıfları olacak. Buraya inşa ettiğimiz bu tesisin bir benzerini de Ekin Mahallesi’nde inşa ediyoruz. İnşallah önümüzdeki aylarda oranında açılışını sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz. Eser üretmenin gayreti ile hız kesmeden gece-gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz. AK Parti Belediyeciliğini mahalle mahalle, sokak sokak yaşatmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

"Kızılca Oto Sanayi çalışmalarında sona geldik"

Mamak sınırlarında 7’den 70’e herkese hizmet ve eser üretmeye devam ettiklerini de söyleyen Başkan Köse, “Mamak’ta bir organize sanayi bölgesi kurmak istiyoruz. Bu kapsamda yaptığımız çalışmalar neticesinde Kızılca Oto Sanayi çalışmalarında sona geldik. İnşallah en kısa zamanda temelini atacağız. Böylelikle hem istihdama hem de ülke ekonomisine katkı sunacak bir projeyi Mamak’a kazandırmış olacağız” açıklamasında bulundu.