MHP Lideri Bahçeli’den cemevine arsa

Horasan Erenleri Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Şahin, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin hediye ettiği arsaya ilişkin, "Bizim arzumuz, orası mutlaka cemevi olacak" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mersin mitingi öncesi Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde bulunan kendisine ait 5 bin 788,91 metrekarelik arsayı, Horasan Erenleri Federasyonuna hibe ettiğini duyurmuştu. Horasan Erenleri Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Şahin, 18 Aralık’ta düzenlenen Mersin mitingi öncesi federasyon faaliyetleri hakkında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi bilgilendirmek için ziyaret ettiklerini belirtti. Şahin, o ziyaret esnasında Bahçeli’nin kendilerini şaşırtarak arsayı hibe ettiğini dile getirdi. 21 Aralık Çarşamba günü arsanın tapusunu aldıklarını hatırlatan Şahin, o anları İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlattı.

"Biz hem duygulandık hem de oldukça şaşırdık"

Horasan Erenleri Federasyonunun 3 ay önce kurulduğunu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Mersin mitingi öncesi Nevşehir’de bulunan yaklaşık 6 dönümlük arsayı federasyona hediye ettiğini ifade eden Şahin, "Desteklerinden dolayı teşekkür ettik. Bundan sonra daha da fazla destek isteyeceğimizi söyledik. Bunun üzerine de o anki ortam içerisinde bizi şaşırtacak derecede bunun da bir geçmişi var, yeni değil. Tapu kayıtlarında yeni gibi gözüküyor ama çok eskiye dayanan arsa ilişkisi varmış. ’Bu arsayı ben bu saatten sonra kullanacak durumda değilim. Bunu sizlere hibe ediyorum, hediye ediyorum. Başarılar diliyorum’ deyince biz hem duygulandık hem de oldukça şaşırdık. Çünkü böyle bir talebimiz de yoktu, böyle bir düşüncemiz de yoktu. Bundan dolayı da kendisine müteşekkir olduk" ifadelerini kullandı.

"Bizim arzumuz, orası mutlaka cemevi olacak"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 21 Aralık Çarşamba günü kendilerine tapuyu verdiğini belirten Şahin, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bizim MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye teklifimiz şuydu; ’Efendim bu arsayı bize verdiniz, sağ olun var olun ama bu arsayı ne yapalım? Biz istiyoruz ki üzerinde güzel bir cemevi olsun, içinde bir mutfak hanesi ve aşı olsun. İnsanlar gelsin, açları ve garibanları doyuralım. Çünkü Hacı Bektaş felsefesi o bölgede oldukça önemli. Gelen geçen bizim buradan aşını alsın, karınlarının açlıklarını gidersin. Bunun yanında da misafir evi yapabileceğimiz konaklama yeri olsun. Yine gelen insanlarımız ibadet edeceği bir cemevi, kompleks olsun diye düşünüyoruz. Hatta bunun ismini de sizin isminizle anmak istiyoruz. Devlet Bahçeli ismi ile bir tesis yapalım’ diye düşündük. ‘Hayır, ben size arsamı verdim, görevimi yaptım. Benim ismimin buralarda bu şekilde ifade edilmesi siyasi polemiklere neden olur. O zaman düşündüğümüz gibi olmaz. Onun için bizim sizden böyle bir talebimiz yok’ dedi. Ama bizim arzumuz, orası mutlaka cemevi olacak ve gelen giden tüm canlarımızın konaklayabileceği, aşevinde imkanlar dahilinde kendilerini ağırlayabileceğimiz bir mekan olarak düşünüyorum."

Öte yandan Şahin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bundan sonraki süreçte de hem maddi hem de manevi olarak destek olacağını kendilerine ifade ettiğini kaydetti.