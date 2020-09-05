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MHP Çankaya İlçe Başkanı Damar güven tazeledi

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) ÇANKAYA İLÇE BAŞKANLIĞI KONGRESİ'NDE BAŞKAN SERKAN DAMAR GÜVEN TAZELEDİ. BUGÜN YAPILAN OLAĞAN KONGREDE TEK LİSTE İLE GİDİLEN SEÇİMDE SERKAN DAMAR, YENİDEN MHP ÇANKAYA İLÇE BAŞKANLIĞINA SEÇİLDİ.

ANKARA 05.09.2020, 17:58
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MHP Çankaya İlçe Başkanı Damar güven tazeledi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çankaya İlçe Başkanlığı Kongresi’nde Başkan Serkan Damar güven tazeledi. Bugün yapılan olağan kongrede tek liste ile gidilen seçimde Serkan Damar, yeniden MHP Çankaya İlçe Başkanlığına seçildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan kongrenin Divan Başkanlığını Genel Başkan Yardımcısı, Ankara Milletvekili Prof. Dr. Mevlüt Karakaya yaptı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin gönderdiği başarı mesajının okunmasının ardından bir konuşma yapan İlçe Başkanı Serkan Damar, "İlelebet yaşayacak olan bu kutlu davamıza, hangi görev ve sıfat ile olursa olsun fazilet, inanç ve kararlılık ve samimiyetle hizmet edeceğiz" dedi.

Başkan Damar, amaçlarının her zaman olduğu gibi Lider Devlet Bahçeli’nin çizgisinden ayrılmadan ülke, ülkü ve Çankaya için ellerinden gelen her şeyi yapmak olduğunu ifade etti. Damar, kongrede yaptığı konuşmada, "Milliyetçi Hareket dün olduğu gibi bugün de Türk siyasetinin en köklü hareketidir. Her zaman güçlü bir çimento gibi birliğin ve beraberliğin en önemli adresi olacaktır. Şüphesiz ki, vatanımıza kurulan her türlü tuzağı aşmaya Yüce Allah’ın izniyle muktediriz. Bunun için gücümüzü Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi damarlarımızdaki asil kandan alırız. Bu asil kan ki, asırlardır bu coğrafyayı vatan yapmıştır. Bu asil kanı taşıyan milletimiz canı pahasına vatanı korumuş, bugünümüzün mimarı olmuştur” ifadelerini kullandı.

“MHP, varlığın ve birliğin teminatı”

Davaya yakışır şekilde hizmet etmeye çalıştığını belirten Damar, “Milliyetçi Hareket Partisi, sadece bir siyasi parti değildir. Varlığın ve birliğin teminatı, yüce bir sancaktır. Biz bu sancağı dalgalandırmak için gücümüzün üstünde gayret göstereceğimize söz veriyoruz, yemin ediyoruz. Göreve geldiğim 12 Kasım 2018 tarihinden bugüne kadar davamıza yakışır şekilde hizmet etmeye gayret ettik. İlçe yönetimimiz, üyelerimiz ve ülküdaşlarımız ile birlikte birçok faaliyete imza attık. Davamız ve Çankayamız için çaba harcayan dava arkadaşlarıma sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Davamız bugün değildir, davamız Kızılelma’dır”

Hedeflerinin dava çerçevesinde Kızılelma’ya ulaşmak olduğunu belirten Damar, “İlelebet yaşayacak olan bu kutlu davamıza, hangi görev ve sıfat ile olursa olsun fazilet, inanç ve kararlılık ve samimiyetle hizmet edeceğiz. Amacımız her zaman olduğu gibi Liderimizin çizgisinden biran olsun ayrılmadan, ülkemiz, ülkümüz ve Çankaya’mız için elimizden gelen her şeyi yapmaktır. Bizler büyük bir davanın mensubu olduğumuz gerçeğini asla unutmadık. Bu dava ki, bin yıla yakın bir süredir bu coğrafyaya nefes olmuş, su olmuş, can olmuştur. Ebedi istiklal ve daha güçlü bir istikbal hep bu davanın gölgesinde var olacaktır. Davamız bugün değildir, davamız Kızılelma’dır. Bizim davamız varlığını Türk varlığına armağan eden fedakarlıktır. Ne mutlu Türk’üm diyen varoluştur. Bu davaya omuz veren, gönül veren tüm dostlardan Allah razı olsun” diye konuştu.

“Ne mutlu Türk’üm diyene”

MHP Çankaya İlçe Başkanı Damar, sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Sözlerime burada söz verirken merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey’i ve aziz şehitlerimizi minnet ve şükran hislerimle anıyor Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum. Türk siyasi tarihine yön vermiş Milliyetçi Hareket’in Lideri Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey’e sonsuz saygı ve hürmetlerimle teşekkür ediyorum. Yine bize olan güvenlerinden dolayı sayın İl Başkanımıza görevimiz süresince bize verilen vazifeleri eksiksiz yapma çabasında olan ve davamızı omuzlayan siz teşkilat mensuplarına teşekkürlerimi sunarak, kongremizin büyük Türk milletine, ülkemize ve partimize hayırlar getirmesini canı gönülden diliyorum. Allah’a emanet olun. Ne mutlu Türk’üm diyene."

MHP Çankaya İlçe Teşkilatı yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

"Serkan Damar (Başkan), Cevat Gözütok, Mehmet Cansev, Serkan duman, Yavuz Parlak, Alper Buhar, Hikmet Akçay, Zikrullah Coşar, M. Sıddık Özkılıç, Kamil Albayrak, M. Selim İnağ, Mehmet Gürbüz, Dağhan Gündüztepe, Mehmet Ünlü, Ali Savaş Sezgin, İsmail Irkıçatal, Hamza Yaşar, Şenay Topçu, İsmail Burçin Öğüt, Meral Oral, İlyas Erdoğmuş, Erdi Boyraz, Şaban Çağlar Bal."

Pandemi kurallarına büyük dikkat gösterilen kongreye MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mevlüt Karakaya, Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Çetinkaya, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ ve Ankara Ülkü Ocakları Başkanı İlker Darıcı da katıldı.

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