MHP Ankara İl Başkanlığı devlet korumasındaki çocukları unutmadı

MHP Ankara İl Başkanlığı, MHP Pursaklar İlçe Başkanlığının ev sahipliğinde, "Çocuklar Gülerse, Dünya Güler" sloganıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının bünyesinde yer alan ve devlet koruması altındaki çocukların yaşadığı Pursaklar Sevgi Evleri’ndeki çocuklar için bir etkinlik düzenledi.

MHP Ankara İl Başkanlığı’nca Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının bünyesinde yer alan ve devlet koruması altındaki çocukların yaşadığı Pursaklar Sevgi Evleri’ndeki çocuklar için bir etkinlik düzenledi. MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ ve MHP Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay çocuklarla yakından ilgilendi ve birlikte eğlendiler.

“Devletimizin koruması altındaki çocuklar için daha fazla çalışacağız”

Programda konuşan Turgay Baştuğ, devlet koruması altındaki çocukları asla yalnız bırakmayacaklarını kaydederek şunları söyledi.

“Hepimizin telaşı var. Acelesi var. Bitmek tükenmek bilmeyen hedefi var. Ama burada bir yerlerde unutmamamız gerekenler de var. Bu mana bütünlüğünde değerlendirdiğimizde, bugünün tüm anlamı ve önemi, programımızın adında belirtilmiştir. ‘Çocuklar gülerse, Dünya Güler.’ Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Beyin buyurduğu üzere: ‘Çocuklarımıza daha güzel, daha yaşanabilir bir ülke ve dünya bırakmak, onları huzur, güven ve barış ortamında geleceğe hazırlamak herkesin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi ile mümkündür.’ Bu nedenledir ki, çocuklarımızın araştıran, sorgulayan, aydınlık bakış açısına sahip, kendine güvenen, yeniliklere açık, demokrasiyi özümsemiş fertler olarak yetiştirilmeleri temel amacımızdır. Devletimizin koruması altındaki çocuklar için daha fazla çalışacağız, onlarla daha fazla vakit geçirip dertleriyle derlenip sevinçleriyle sevineceğiz.”

MHP Pursaklar İlçe Başkanlığının ev sahipliğinde gerçekleşen program, palyaço gösterisi, pasta kesimi ve Ankara’nın güçlü sesi Mustafa Taş’ın sahne performansıyla son buldu.