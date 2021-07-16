MGÜ’den ilköğretim öğrencileri için yarı zamanlı müzik eğitimi

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi (MGÜ) birinci ve sekizinci sınıflar arası öğrenim gören öğrenciler için ‘Yarı Zamanlı Müzik Eğitimi’ programına başlıyor.

MGÜ İcra Sanatları Fakültesi bünyesinde ‘Yarı Zamanlı Müzik Eğitimi’ programı düzenlenecek. Birinci ve sekizinci sınıflar arası öğrenim gören öğrencilerin katılabileceği programlar için başvuralar 29 Ağustos tarihine kadar devam edecek.

MGÜ Rektörü Prof. Erol Parlak öncülüğünde hazırlanan, İcra Sanatları Fakültesinin koordine ettiği programın amacı, müzik alanında özel yeteneği olan bireylerin ilkokul çağlarından itibaren ilgili alanlarda yetişmesini sağlamak. İlköğretim birinci ve sekizinci sınıflar arası öğrenim gören öğrenciler için olan program, 3-4 Eylül 2021 tarihlerinde müzikal algı ve yetenek sınavı ile öğrenci kabul edecek. MEB takvimine bağlı olarak eğitim faaliyetlerine başlayacak olan programda dersler Cumartesi-Pazar günleri yapılacak.

Yarı Zamanlı Müzik Eğitimi programında Fagot, Flüt, Gitar (klasik), Keman, Klarnet (klasik batı müziği), Korno, Ney, Obua, Piyano, Saz, Tanbur, Ud, Viyola, Viyolonsel enstrümanları ile Solfej ve Ritmik Okuma dersleri verilecek. Haftada bir kez bireysel olarak 40 dakikalık enstrüman eğitimlerin verileceği derslerin yanında iki ders şeklinde 30 dakikalık Solfej-Ritmik Okuma dersleri de verilecek. Başvurular 29 Ağustos 2021 tarihine kadar devam edecek.