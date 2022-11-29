Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, süreli sözleşmeliler için çalışmaların sürdüğünü açıkladı

Memur-Sen ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında 6. Dönem Toplu Sözleşme ile karar altına alınan “Sözleşmeli Personelin Kadroya Geçirilmesi” konusu, gerçekleştirilen görüşmelerin ardından sonuç buldu. Binlerce sözleşmeli personeli ilgilendiren çalışmanın son hali Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada süreli sözleşmeliler için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Yetkili konfederasyon Memur-Sen tarafından 6. Dönem Toplu Sözleşme’de karara bağlanan ve ek göstergeyle birlikte bu yıl tamamlanması öngörülen “Sözleşmeli Personelin Kadroya Geçirilmesi” konusu, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabine toplantısı sonrasında kamuoyuna açıklanmıştı. Memur-Sen ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında gerçekleştirilen teknik çalışmaların ardından son şekli verilen düzenlemeye göre, kamudaki 520 bin sözleşmeli personelden 424 bin sözleşmeli personelin kadroya geçişinin önü açılmış oldu.

"Sürecin tamamında gösterdiğimiz katkı ve çabalarımızla 424 bin sözleşmeli personel kadroyla buluşacak"

Memur-Sen’in vurguladığı statü karmaşasına yönelik olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun dördüncü maddesini temel dayanak hale getirerek, mevzuat karmaşasını gidermek suretiyle sözleşmeli personel statüsü yeniden belirlendi. Buna göre mahalli idareler dahil olmak üzere; bundan sonra sözleşmeli personelin kadroya geçişinde 3+1 formülü esas alınacak. Üç yıl bu statüde çalışmış olan personel, bir yıl da aday memurluk süresini tamamlayarak kadroya geçebilecek.

Gerçekleştirilen çalışmalara göre, kamudaki çalışma süresi halihazırda 3 yılı geçen personel kadroya geçiş yapabilecek. Daha önceki kadro düzenlemesinde çerçeve dışında tutulan 227 bin kişi ise doğrudan bu hakkı kullanabilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı sözleşmelilik çalışmasıyla ilgili sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine yönelik çalışmaların Memur-Sen’in toplu sözleşme kazanımlarından biri olduğunu hatırlatarak, “Açıklanan ve yakın zamanda Meclise gelecek olan çalışmayla, 2011 ve 2013 yıllarında olduğu gibi sürecin tamamında gösterdiğimiz katkı ve çabalarımızla, 424 bin sözleşmeli personel kadroyla buluşacak ve 657 4/B’ye göre süresiz sözleşmelilik tarih olacaktır. Kamuda süresiz sözleşmeli olarak belli dönemlerde kadroya geçirilme beklentisi son bulacak, süresini tamamlayan 227 bin sözleşmeli personel ise doğrudan kadroya kavuşacaktır. Kadro için önemli adımı atan Sayın Cumhurbaşkanımız ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Kadroya geçiş ile birlikte; özellikle belediyelerde iş güvencesine ilişkin tartışmalar önemli oranda azalacağını, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına girilebileceğini, aile bütünlüğü bozan kaygıların sona ereceğini, uzun süredir gündemi meşgul eden 4/C’den 4/B’ye geçen personelin mağduriyetinin kadroya geçişle birlikte son bulacağını ve çalışma barışının sağlanacağını vurgulayan Yalçın, “Memur-Sen olarak; kamuda asli istihdam türünün tek ve kadrolu olması yönündeki ısrarımız, mücadelemiz sürecek; kadro müjdesinin süresizlerde oluşturduğu sevincin süreli sözleşmelilerde de yankı bulması için TBMM Komisyon/Genel Kurul aşamasında gayretimiz devam edecektir” ifadelerine yer verdi.