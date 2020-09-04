"Maskemizi takalım, mesafemizi koruyalım"
ALTINDAĞ’IN HER NOKTASINDA, MARKETTEN MANAVA, ŞARKÜTERİDEN KAFELERE, PASTANELERDEN GÜZELLİK SALONLARINA KADAR HER NOKTADA DENETİM GERÇEKLEŞTİREN EKİPLER, VATANDAŞLARI ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER HAKKINDA BİR KEZ DAHA UYARDI. ALTINDAĞ BELEDİYESİ ZABITA EKİPLERİ GİRDİKLERİ HER NOKTADA, İŞLETMECİLERE DE MÜŞTERİLERE DE MASKE VE DEZENFEKTAN KULLANIMI, SOSYAL MESAFE, GENEL HİJYEN VE TEMİZLİK, AÇILIŞ VE KAPANIŞ SAATLERİ GİBİ KONULARDA HATIRLATMALARDA BULUNDU.
Altındağ’da marketten manava, şarküteriden kafelere, pastanelerden güzellik salonlarına kadar her noktada denetim gerçekleştiren Altındağ Belediyesi zabıta ekipleri, işletmecilere de müşterilere de maske ve dezenfektan kullanımı, sosyal mesafe, genel hijyen ve temizlik, açılış ve kapanış saatleri gibi konularda hatırlatmalarda bulundu.
İlçe genelinde denetimlerin ve kontrollerin düzenli olarak devam edeceğini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “İçerisinde bulunduğumuz süreçte maske kullanımı, sosyal mesafe, hijyen ve temizlik gibi konular daha da önem kazandı. Bu nedenle denetimlerimizi büyük bir titizlikle devam ettireceğiz. Faaliyete başladıkları ilk günden itibaren ilçemizdeki tüm işletmelere koruyucu maske, el sabunu ve kolonya bulunan hijyen paketlerinin dağıtımını yaptık. Sık sık yaptığımız ziyaretlerde de bunların kullanımının önemini ve sosyal mesafenin gerekliliğini mutlaka vurguluyoruz. Tedbiri bir an olsun elden bırakmıyoruz. Ayrıca dezenfeksiyon çalışmalarımız da düzenli olarak devam ediyor” dedi.
“Mücadelemiz bitmiş değil”
Korona virüs önlemlerini sıkı şekilde uygulamaya devam ettiklerini ve herkesten bu konuda özen beklediklerini vurgulayan Başkan Asım Balcı, “Mücadelemiz bitmiş değil. Ülkemizde korona virüs tablosunun olumsuz gidişatına son vermek ve normal hayatımıza dönme sürecini hızlandırabilmek adına önlemlerimizi almaya, dikkatli olmaya devam etmeliyiz. Bu süreçte herkese, tüm vatandaşlarımıza önemli sorumluluklar düşüyor. İşletmelerimize ve vatandaşlarımıza aldıkları tedbirler için çok teşekkür ediyor, hiçbir gevşeme olmadan kurallara uygun şekilde hizmet vermeyi sürdürmelerini istiyoruz. Vatandaşlarımızdan da aynı şekilde kurallara uymalarını, özenli davranmalarını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
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