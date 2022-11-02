Mansur Yavaş Techbridge Akademi Sertifika Töreninde gençlerle buluştu

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Ansera TechBridge “Akademi Ankara” sertifika törenine katıldı.

ABB Bilgi İşlem Daire Başkanlığı koordinatörlüğünde Ansera TechBridge Akademi’de 22 farklı üst düzey alanda verilen ücretsiz “Akademi Ankara” eğitimlerini başarıyla tamamlayanlara sertifika töreni düzenlendi. Törene katılarak gençlere Ansera TechBridge Akademi’de bulunan greenbox stüdyosunda sertifikalarını veren ABB Başkanı Mansur Yavaş, gençlerle sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. Ayrıca Ansera TechBridge Akademi’de yapılan çalışmaları da inceleyerek bilgi alan Yavaş, gençlerin her zaman yanında olduklarını dile getirdi.

Ankara’da teknolojiyi belediye hizmetlerinde kullandıklarını ifade eden Yavaş, “Öncelikle hepinizi tebrik ediyorum. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak bilişime gerçekten fazlasıyla önem veriyoruz. Bu belki benim kendi kişiliğimden de kaynaklanıyor. Beypazarı Belediyesine ilk defa aday olduğum zaman yapacağım bütün projelerin görsel olarak vatandaşa anlatılması onların hayal etmesini sağlanması ile başlayan bu merak, daha sonra gittikçe gelişti ve belediye hizmetlerinde kullanmaya başladık. Yine Ankara’da da belediye hizmetlerinde kullanıyoruz” dedi.

“Mezun olan gençlerimize daha üst düzey eğitimi verelim”

Son zamanlarda birçok gencin yurt dışına gitmek istediğini söyleyen Yavaş, gençlerin Türkiye’de yeterli çalışma alanı bulamadığını iddia ederek, “Ankara’da ise 400 bin kadar üniversite öğrencisi yanında Ankara’nın oldukça gelişmiş ve ihracata dayalı sanayisi de var. Mezun olan gençlerimize daha üst düzey eğitimi verelim onları Ankara’daki sanayicilerle ve iş dünyasıyla bir araya getirelim, onların hem dünyayla rekabetine katkıda bulunalım hem de burada yetişen değerli beyinlerin yurt dışına çıkmasını engelleriz. Ayrıca, iyi bir eğitim almalarına, iyi bir hayat sürmelerine ve iyi bir kazanç elde etmelerine katkısı olur” şeklinde konuştu.