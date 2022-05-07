Mansur Yavaş Haymana’da vatandaşlarla buluştu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Haymana’da muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ziyaret ettiği ilçelerde muhtarlar başta olmak üzere vatandaş ve esnafın sorun ve taleplerini dinleyerek, ortak akıl ilkesi doğrultusunda çözüm önerilerine yönelik görüş alışverişinde bulunmayı sürdürüyor.

Son olarak Haymana ilçesini ziyaret ederek vatandaşlarla ve muhtarlarla bir araya gelen ABB Başkanı Mansur Yavaş’a ilçe ziyareti sırasında İnsan Kaynakları Daire Başkanı Yüksel Arslan, Meclis üyesi Ertan Işık, Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Mekin Tüzün, Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Önder Yanmaz, ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Oktay Başkaya eşlik etti.

Kırsal kalkınma alanında verilen hizmetleri anlattığı buluşmada muhtarların sorunlarını dinleyen ve taleplerini not olan Yavaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

“2019 yılında göreve geldikten sonra bütün ilçeleri gezerek sorunları yerinde dinlemeye başladık. Araya pandemi girdi, çok şükür bitmek üzere bu nedenle ara vermiştik. Muhtarlar vasıtasıyla bize iletilenlerin birçoğunu yapmaya çalıştık ki bizden önce gerektiği hizmeti alamamış bugüne kadar. Bizim seçimlerden önce verdiğimiz en büyük söz şuydu: Ankara halkını, hemşehrilerimizi zengin etmek bütün gayemiz oydu. Tamamen Ankara’da üretimi artıracak şekilde elimizden ne geliyorsa desteklemeye devam ediyoruz. Gönlümüz daha fazlasını da istiyor yağışlar da iyi olursa inşallah bu senenin hasatını alın, onları da bize satın. Halk Ekmek buğdayı sizden alsın, hem Ankaralı ucuz ekmek yesin hem siz kazanın hem de sizi tüccara mahkum etmemiş olacağız.”

Yavaş, Haymana ilçesinde yapılan yatırımlar hakkında da şu bilgileri verdi:

“3 bin 700 haneye düzenli olarak yardım yapıyoruz. Başa kakmak değil bu. Biz geldiğimizde yardımları kesecekler diyorlardı ya. Şimdi çok daha insani şekilde, kapı kapı paket dağıtmadan Başkent Kart aracılığıyla alışveriş yapıyorlar. ASKİ olarak 133 kilometre içme suyu şebekesi yapmışız. 10 tane yeni su deposu yapılmış, 50 tane su deposunun tadilatı yapılmış, 17 tane de sondaj vurulmuş. 28 kilometre kanalizasyon döşenmiş ayrıca halen 41-42 km içme suyu şebeke hattı programda, 7 tane su deposu programda, 10 tane sondaj vurulacak. 5 mahallede de tekrar kanalizasyon yapılacak. Fen İşleri ise itfaiye hizmet binasını bitirmiş, bu ayın 25’inde açılıyor inşallah. Haymana Aile Yaşam Merkezi 23 Eylül 2022’de açılacak, ayrıca ilçe belediye başkanımızla görüştük bize arsa tesis etti, kesimhane de inşallah ihalesi yapılırsa ağustos ayında hizmete açılacak. Altyapı dışında 33 mahalleye yangın tankeri teslim edilmiş, 11 tane daha verilecek. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığımızın mazot, nohut, arpa, buğday gübre, mercimek arpa, teke, yem, suni tohumlama, mısır silajı desteklerinden 12 bin 264 çiftçi yararlandı. Yoğun asfalt dökmüşüz ilçede. Daha da yapacağız.”

Yavaş ayrıca Tepeköy Mahallesi Köy Konağı, Kerpiç Mahallesi, Cihanşah Mahallesi, Katrancı Mahallesi ve Büyükyağcı Mahallesi’ni ziyaret ederek mahalle sakinleri ve muhtarlarla da bir araya geldi.