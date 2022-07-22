Mansur Yavaş döneminde büyük yükseliş: Öğrenci dostu şehir Ankara

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, göreve başlamasının ardından öğrenciler için birçok projeyi hayata geçirdi. Ankara, Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı’nın (ÜNİAR) gerçekleştirdiği “öğrenci dostu şehirler” araştırmasında 2019 yılında 10’uncu sırada yer alırken 2022’de ikinci sıraya yükseldi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ’öğrenci dostu’ uygulamalar ile ’öğrenci dostu şehirler’ sıralamasında büyük sıçrama yaparak ikinci oldu. Türkiye’de üniversite ve yükseköğretim üzerine araştırmalar yapan ancak pandemi nedeniyle araştırmalara 2021 yılında ara veren Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜNİAR), 2022 yılı sonuçlarını açıkladı. 2019 yılında 10’uncu sırada yer alan Ankara, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın göreve gelmesinin ardından öğrencilerin hayatını kolaylaştıran uygulamalar nedeniyle 2022 yılında yapılan araştırmaya göre “öğrenci dostu şehirler” sıralamasında ikinci sıraya yükseldi.

Tüm illerde öğrenim gören 47 bin 682 öğrenciye soruldu

Türkiye’nin 81 ilinde bulunan devlet ve vakıf olmak üzere toplam 196 üniversitede öğrenim gören 47 bin 682 öğrenciden elde edilen verilerle her yıl yapılan öğrenci dostu şehirler araştırmasında Ankara; 2017 yılında 8’inci, 2018 yılında 11’inci, 2019 yılında ise 10’uncu sırada yer alırken, bu yıl 2’nci seçilerek önemli bir başarıya imza attı.

Her anlamda öğrencinin yanında bir başkent

Öğrencilere yönelik indirimli su faturası tarifesinden öğrenci geçici barınma merkezine, indirimli öğrenci abonman kartından ücretsiz çamaşır yıkama imkanına, ücretsiz internetten sınav ücreti ödemelerine kadar birçok alanda öğrencilerin hayatını kolaylaştıran ABB, öğrencilere sunduğu çeşitli imkanlar sonucunda “Öğrenci Dostu Şehirler” sıralamasında yükselişe geçti. Türkiye genelini kapsayan ve öğrencilerin memnuniyetini ölçen geniş bir araştırma ile üniversite öğrenci başkentleri sıralamasında Eskişehir birinci, Ankara ikinci, Antalya ise üçüncü oldu.