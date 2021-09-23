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Mamak’tan Zühre nineye yardım eli

Su giderinin tıkanması üzerine çaresiz kalan 55 yaşındaki engelli Zühre Kılıç’ın yardımına Mamak Belediyesi koştu.

ANKARA 23.09.2021, 09:52
Mamak’tan Zühre nineye yardım eli

Su giderinin tıkanması üzerine çaresiz kalan 55 yaşındaki engelli Zühre Kılıç’ın yardımına Mamak Belediyesi koştu.

Mamak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne gelen ihbarla hemen işe koyulan ekipler, su gideri tıkanan 55 yaşındaki engelli Zühre Kılıç’ın yaşadığı Başak Mahallesi’nde keşif gerçekleştirdi. Mahalledeki onarım işleri çok kısa sürede tamamlandı. Engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak için ilçe genelinde birçok faaliyet gerçekleştirdiklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Vatandaşlarımızın yardımına koşmak bizim görevimizdir. Engelli vatandaşlarımızın önüne set çekerek değil onlara destek olarak, yardım ederek hayata tutunmalarını sağlamalıyız. Bu nedenle etrafımızda bulunan engelli vatandaşlarımıza yönelik çok daha bilinçli ve duyarlı olmamız gerekiyor. Biliyoruz ki, sağlıklı toplum, engellilerine sahip çıkan toplumdur” dedi.

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